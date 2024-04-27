https://1prime.ru/20240427/germaniya-847782071.html
"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России
"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России
Коллективный Запад должен был прислушаться к предупреждению Москвы о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с YouTube-каналом MISS-VERSTEHEN | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:46+0300
2024-04-27T16:46+0300
2024-04-27T17:13+0300
политика
россия
германия
украина
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/27/841252727_0:1827:3024:3528_1920x0_80_0_0_2d0d615ec635777585be5de93a39e6fb.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад должен был прислушаться к предупреждению Москвы о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с YouTube-каналом MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России", - отметила она.По словам Вагенкнехт, она не раз говорила о том, что присоединение Киева к альянсу приведет к неизбежному конфликту. Политик заключила, что Украина должна встать на путь мирных переговоров.Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
https://1prime.ru/20240426/germaniya-847746159.html
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/27/841252727_0:1543:3024:3811_1920x0_80_0_0_0f25c31caed54b99e8a765f3a1305556.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, украина, новости
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Новости
"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России
Вагенкнехт: Запад должен был прислушаться к позиции России по Украине и НАТО
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Коллективный Запад должен был прислушаться к предупреждению Москвы о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с YouTube-каналом MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG заявила
немецкий политик Сара Вагенкнехт.
"Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России", - отметила она.
По словам Вагенкнехт, она не раз говорила о том, что присоединение Киева к альянсу приведет к неизбежному конфликту. Политик заключила, что Украина должна встать на путь мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.
Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
"Крайне шаткая": в Германии признали крах позиций ВСУ