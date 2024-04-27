https://1prime.ru/20240427/germaniya-847782071.html

"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России

"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Они предупреждали". В Германии сделали неожиданное заявление о России

Коллективный Запад должен был прислушаться к предупреждению Москвы о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с YouTube-каналом MISS-VERSTEHEN | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T16:46+0300

2024-04-27T16:46+0300

2024-04-27T17:13+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Коллективный Запад должен был прислушаться к предупреждению Москвы о недопустимости вступления Украины в НАТО. Об этом в беседе с YouTube-каналом MISS-VERSTEHEN SIE MICH RICHTIG заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт."Русские же ясно сказали, что они не примут того, что Украина станет зоной военного влияния США с военными базами, ракетами, пунктами разведки. <…> Нужно было, по моему мнению, отреагировать на эти предупреждения, эти слова России", - отметила она.По словам Вагенкнехт, она не раз говорила о том, что присоединение Киева к альянсу приведет к неизбежному конфликту. Политик заключила, что Украина должна встать на путь мирных переговоров.Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года, а в том случае, если страна достигнет границ 2022 года до начала СВО.Россия неоднократно выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.

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