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Путин призвал вытеснять импорт "по-честному" - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Путин призвал вытеснять импорт "по-честному"
Путин призвал вытеснять импорт "по-честному" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Путин призвал вытеснять импорт "по-честному"
Импорт нужно вытеснять конкуренцией на рынке, а не административными ресурсами, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:48+0300
2024-04-27T16:56+0300
экономика
импортозамещение
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Импорт нужно вытеснять конкуренцией на рынке, а не административными ресурсами, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт. Вытеснять не за счет административных действий или ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции", — подчеркнул глава государства.По его словам, экономика предложений как раз состоит из развития собственного производства и освоения внутреннего рынка. Он добавил, что в послании Федеральному собранию были обозначены конкретные шаги на будущее шесть лет для поэтапного наращивания мощностей страны.В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.
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импортозамещение, экономика рф
Экономика, импортозамещение, экономика РФ
16:48 27.04.2024 (обновлено: 16:56 27.04.2024)
 
Путин призвал вытеснять импорт "по-честному"

Путин призвал вытеснять импорт за счет рыночной конкуренции

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде РСПП - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Импорт нужно вытеснять конкуренцией на рынке, а не административными ресурсами, сообщил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Надо осваивать, занимать свой собственный рынок, вытеснять импорт. Вытеснять не за счет административных действий или ресурсов, а за счет честной рыночной конкуренции", — подчеркнул глава государства.
По его словам, экономика предложений как раз состоит из развития собственного производства и освоения внутреннего рынка. Он добавил, что в послании Федеральному собранию были обозначены конкретные шаги на будущее шесть лет для поэтапного наращивания мощностей страны.
В 2023 году Путин выступил с посланием 21 февраля. В центре внимания была специальная военная операция. Президент назвал нынешнее время рубежным. Российские власти, подчеркнул он, были вынуждены начать спецоперацию, чтобы защитить свой дом. В то время как цель коллективного Запада — неограниченная власть. Президент также подробно перечислил новые меры поддержки участников СВО и отметил успешную работу оборонных заводов и конструкторских бюро. Путин также подчеркнул, что несмотря на санкции, российский бизнес укрепил связи с ответственными, надежными партнерами — а таких в мире большинство.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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Процесс импортозамещения начался в России с 2014 года на фоне санкционной политики Запада в связи с присоединением Крыма. Под импортозамещением понимается стратегия ведения экономики и промышленной политики государства, которая заключается в замене импортных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами собственного производства. Актуальность замены иностранной продукции отечественной возросла после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года.
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в феврале 2024 года отмечал, что отечественные компании в течение двух лет сделали рывок в импортозамещении.
 
Экономикаимпортозамещениеэкономика РФ
 
 
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