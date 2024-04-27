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Инаугурация президента России запланирована на 7 мая, сообщил Минниханов - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Инаугурация президента России запланирована на 7 мая, сообщил Минниханов
Инаугурация президента России запланирована на 7 мая, сообщил Минниханов - 27.04.2024, ПРАЙМ
Инаугурация президента России запланирована на 7 мая, сообщил Минниханов
Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. Об этом сообщил на совещании в республиканском Доме правительства в субботу глава... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:45+0300
2024-04-27T11:51+0300
политика
инаугурация
владимир путин
рустам минниханов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - ПРАЙМ. Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. Об этом сообщил на совещании в республиканском Доме правительства в субботу глава Татарстана Рустам Минниханов. "Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая", — сказал он. Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Напоминается, что инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.
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инаугурация, владимир путин, рустам минниханов
Политика, инаугурация, Владимир Путин, Рустам Минниханов
11:45 27.04.2024 (обновлено: 11:51 27.04.2024)
 
Инаугурация президента России запланирована на 7 мая, сообщил Минниханов

Глава Татарстана Минниханов: инаугурация президента России планируется 7 мая

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк#Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
#Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - ПРАЙМ. Инаугурация президента России Владимира Путина запланирована на 7 мая. Об этом сообщил на совещании в республиканском Доме правительства в субботу глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая", — сказал он.
Ранее источник в Государственной Думе сообщал агентству РИА Новости, что инаугурация президента России пройдет 7 мая. Подчеркивается, что, в соответствии с законом "О выборах президента России", процедура должна проходить через шесть лет с момента вступления в должность предыдущего главы государства. Напоминается, что инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2018 года. 8 мая нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении председателя правительства, добавил собеседник агентства.
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ПолитикаинаугурацияВладимир ПутинРустам Минниханов
 
 
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