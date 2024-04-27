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В Индии выразили интерес к торговым связям с Россией
В Индии выразили интерес к торговым связям с Россией - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Индии выразили интерес к торговым связям с Россией
Индия рассчитывает на укрепление торговых связей с Россией, заявил секретарь департамента развития промышленности Министерства торговли и промышленности Индии... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:29+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Индия рассчитывает на укрепление торговых связей с Россией, заявил секретарь департамента развития промышленности Министерства торговли и промышленности Индии Раджеш Кумар Сингх. "Мы заинтересованы в углублении наших торговых и экономических связей с Россией и надеемся на совместную работу, которая укрепит наши страны", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском инвестиционном форуме. Он также пригласил российских инвесторов в Индию и призвал их познакомиться поближе с инвестиционными возможностями, которые доступны в Индии. "Наша торговля растет последние три года, особенно на фоне значительного увеличения экспорта из России в Индии, преимущественно экспорта нефти. Но нам нужно диверсифицировать торговлю, и мы надеемся, что взаимные инвестиции помогут в дальнейшем укрепить наши отношения", - сказал он.
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индия, россия, торговля
В Индии выразили интерес к торговым связям с Россией
Минпромторг Индии: страна рассчитывает на укрепление торговых связей с Россией
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Индия рассчитывает на укрепление торговых связей с Россией, заявил секретарь департамента развития промышленности Министерства торговли и промышленности Индии Раджеш Кумар Сингх.
"Мы заинтересованы в углублении наших торговых и экономических связей с Россией и надеемся на совместную работу, которая укрепит наши страны", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском инвестиционном форуме.
Он также пригласил российских инвесторов в Индию и призвал их познакомиться поближе с инвестиционными возможностями, которые доступны в Индии.
"Наша торговля растет последние три года, особенно на фоне значительного увеличения экспорта из России в Индии, преимущественно экспорта нефти. Но нам нужно диверсифицировать торговлю, и мы надеемся, что взаимные инвестиции помогут в дальнейшем укрепить наши отношения", - сказал он.
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