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Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки

Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки - 27.04.2024, ПРАЙМ

Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки

Власти России обсуждают возможность исключения из программы льготной семейной ипотеки людей с высокими доходами. Считается, что таким семьям под силу и рыночные | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:36+0300

2024-04-27T10:36+0300

2024-04-27T11:16+0300

экономика

россия

семейная ипотека

минфин

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ипотека

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Власти России обсуждают возможность исключения из программы льготной семейной ипотеки людей с высокими доходами. Считается, что таким семьям под силу и рыночные ставки. Об этом в беседе с РБК рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.По его словам, в настоящее время обсуждается возможность "введения некоего ограничения по зарплате" для участия в программе семейной ипотеке."Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку", — сказал замминистра.На сегодняшний день базовая процентная ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, тогда как рыночная ставка, согласно данным ДОМ.РФ, колеблется в пределах 16,8–16,9%Срок действия программы льготной ипотеки заканчивается 1 июля нынешнего года, но президент РФ Владимир Путин давал поручение продлить ее до 2030 года. С января по начало апреля текущего года семейной ипотекой воспользовались порядка 7,7 тыс. семей. При этом объем кредитования превысил 41 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период в 2,8 раза.

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россия, семейная ипотека, минфин, льготная ипотека, ипотека