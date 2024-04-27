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Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки - 27.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240427/ipoteka-847761004.html
Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки
Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки - 27.04.2024, ПРАЙМ
Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки
Власти России обсуждают возможность исключения из программы льготной семейной ипотеки людей с высокими доходами. Считается, что таким семьям под силу и рыночные | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:36+0300
2024-04-27T11:16+0300
экономика
россия
семейная ипотека
минфин
льготная ипотека
ипотека
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Власти России обсуждают возможность исключения из программы льготной семейной ипотеки людей с высокими доходами. Считается, что таким семьям под силу и рыночные ставки. Об этом в беседе с РБК рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.По его словам, в настоящее время обсуждается возможность "введения некоего ограничения по зарплате" для участия в программе семейной ипотеке."Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку", — сказал замминистра.На сегодняшний день базовая процентная ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, тогда как рыночная ставка, согласно данным ДОМ.РФ, колеблется в пределах 16,8–16,9%Срок действия программы льготной ипотеки заканчивается 1 июля нынешнего года, но президент РФ Владимир Путин давал поручение продлить ее до 2030 года. С января по начало апреля текущего года семейной ипотекой воспользовались порядка 7,7 тыс. семей. При этом объем кредитования превысил 41 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период в 2,8 раза.
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россия, семейная ипотека, минфин, льготная ипотека, ипотека
Экономика, РОССИЯ, семейная ипотека, Минфин, льготная ипотека, ипотека
10:36 27.04.2024 (обновлено: 11:16 27.04.2024)
 
Семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки

Минфин: семьи с высокими доходами могут исключить из льготной ипотеки

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Власти России обсуждают возможность исключения из программы льготной семейной ипотеки людей с высокими доходами. Считается, что таким семьям под силу и рыночные ставки. Об этом в беседе с РБК рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.
По его словам, в настоящее время обсуждается возможность "введения некоего ограничения по зарплате" для участия в программе семейной ипотеке.
"Например, если у человека зарплата 500 тысяч рублей в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку", — сказал замминистра.
На сегодняшний день базовая процентная ставка по семейной ипотеке составляет 6% годовых, тогда как рыночная ставка, согласно данным ДОМ.РФ, колеблется в пределах 16,8–16,9%
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
Набиуллина объяснила причины сворачивания массовой льготной ипотеки
Вчера, 15:53
Срок действия программы льготной ипотеки заканчивается 1 июля нынешнего года, но президент РФ Владимир Путин давал поручение продлить ее до 2030 года. С января по начало апреля текущего года семейной ипотекой воспользовались порядка 7,7 тыс. семей. При этом объем кредитования превысил 41 млрд рублей, что превышает прошлогодние показатели за аналогичный период в 2,8 раза.
 
ЭкономикаРОССИЯсемейная ипотекаМинфинльготная ипотекаипотека
 
 
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