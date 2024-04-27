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Суд взыскал 96 миллионов иен с японского банка по иску Сбера

Суд взыскал 96 миллионов иен с японского банка по иску Сбера - 27.04.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал 96 миллионов иен с японского банка по иску Сбера

Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 96 миллионов японских иен (около 57 миллионов рублей по текущему курсу) задолженности с японского Mizuho... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T18:48+0300

2024-04-27T18:48+0300

2024-04-27T18:49+0300

взыскание

япония

банки

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал более 96 миллионов японских иен (около 57 миллионов рублей по текущему курсу) задолженности с японского Mizuho Bank, следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Суд удовлетворил иск частично – Сбербанк просил взыскать с ответчика более 100 миллионов иен. Подробно основания исковых требований пока не приводятся. Но крупнейший российский банк в октябре одновременно подал два иска к двум японским банкам. И в марте по его иску к MUFG Bank суд взыскал с ответчика около 95 миллионов иен. В том деле было заявлено требование о взыскании долга по договору банковского счета, открытого Сбербанком в MUFG Bank. Японский банк 14 апреля 2022 года уведомил Сбербанк, что с 9 мая того же года операции по счету будут приостановлены ввиду санкций. На следующий день российский банк по электронной почте попросил перевести находящиеся на счете деньги на счет в России, затем направил соответствующие письменные распоряжения по форме сообщения системы SWIFT, однако MUFG Bank деньги так и не перевел, ссылаясь на санкции. Суд взыскал с MUFG Bank основной долг, но отказал во взыскании более 4 миллионов иен процентов, набежавших с апреля 2022 года. Суд установил, что по условиям договора ответчик мог нести ответственность в виде штрафных процентов только в том случае, если убытки были причинены истцу вследствие прямого умысла или грубой неосторожности ответчика. В данном случае это не доказано, отметил суд. Ответчик просил оставить иск без рассмотрения, так как в договоре между сторонами есть условие о рассмотрении споров в японском суде – Окружном суде Токио. Московский суд отклонил ходатайство MUFG Bank, признав арбитражную оговорку неисполнимой из-за введенных Японией против Сбербанка санкций. MUFG Bank и Mizuho Bank – крупные японские банки, имеющие дочерние кредитные организации в России, – АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)" (бывший "Банк оф Токио-Мицубиси") и АО "Мидзухо Банк (Москва)".

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взыскание, япония, банки