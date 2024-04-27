https://1prime.ru/20240427/ivanov-847757803.html

У замглавы Минобороны Иванова и его жены нашли особняк и раритетное авто

У замглавы Минобороны Иванова и его жены нашли особняк и раритетное авто - 27.04.2024, ПРАЙМ

У замглавы Минобороны Иванова и его жены нашли особняк и раритетное авто

У обвиняемого во взяточничестве замглавы Минобороны Тимура Иванова и его жены за время работы в министерстве был приобретен в собственность как минимум один... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T09:17+0300

2024-04-27T09:17+0300

2024-04-27T09:17+0300

происшествия

взятка

минобороны рф

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. У обвиняемого во взяточничестве замглавы Минобороны Тимура Иванова и его жены за время работы в министерстве был приобретен в собственность как минимум один жилой дом, площадь которого составляет более 1,5 тысячи квадратных метров, а также раритетный автомобиль ЗиС. Эти детали выяснило агентство РИА Новости, проанализировав данные из деклараций за 2016-2019 годы. В 2021 году был принят закон о включении в перечень лиц, подлежащих государственной защите, госслужащих Вооруженных сил РФ, которые принимали участие в борьбе с терроризмом, а также госслужащих органов внешней разведки-участников спецопераций и сотрудников Росгвардии. В связи с этим данные о них перестали публиковать в открытом доступе. С 2023 года антикоррупционные декларации перестали публиковать в открытом доступе в связи с проведением СВО. Из документов следует, что Иванов с супругой ежегодно покупали новое авто или мотоцикл. В 2016 году они имели девять транспортных средств, а к 2019 году их число увеличилось до 12. Среди наиболее примечательных авто Иванова — Chevrolet Suburban (с 2016 года), ЗиС-110 (лимузин, приобретен в 2019 году), стоимость которого, по данным интернет-ресурса "Авто.ру", варьируется от 11 до 18 миллионов рублей. Владеет ли им Иванов по сей день, — неизвестно. В числе транспортных средств, принадлежащих экс-супруге Иванова Светлане Захаровой с 2016 года, — Bentley Continental, Aston Martin, Hummer H2, а также два мотоцикла Harley-Davidson (один из них появился у нее в декларации за 2017 год). В 2019 году в собственности у семьи Иванова появился жилой дом. Его площадь составляет более 1,5 тысячи квадратных метров. При этом, предположительно, недвижимость оформлена на Захарову, а не на замминистра. У самого Иванова с 2016 года есть лишь доля в квартире площадью 44,2 "квадрата", а также квартира площадью 300 "квадратов" в пользовании. Согласно документам, с 2016 года у ребенка Иванова в пользовании находится квартира в Мексике площадью 350 квадратных метров. Их документов следует, что официальные доходы Иванова не сильно выросли за эти годы: в 2016 году он задекларировал 14,2 миллиона рублей, в 2017-м — 11,4 миллиона рублей, в 2018-м — 13,5 миллиона рублей, а в 2019-м — 14,5 миллиона рублей. При этом задекларированные доходы супруги отличаются. В 2016 году она заработала 55,4 миллиона рублей, в 2017 году — 7,3 миллиона рублей, в 2018 году — 123,1 миллиона рублей (в 17 раз больше, чем годом ранее), а в 2019 году — 8,3 миллиона рублей. В 2016 году Иванов являлся самым богатым из замминистров обороны. Иванов был назначен замминистра обороны в 2016 году. Он курировал работу военно-строительного комплекса. Его задержали вечером 23 апреля. Ему предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. По данным следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления – получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд заключил Иванова под стражу на два месяца. Свою вину он не признает. Вторым фигурантом дела стал Сергей Бородин. Как утверждает следствие, он находился с Ивановым в дружеских отношениях и вместе с ним вступил в преступный сговор. Он также был арестован. Фигурантам уголовного дела грозит до 15 лет лишения свободы.

https://1prime.ru/20240425/pribyl-847690883.html

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взятка, минобороны рф