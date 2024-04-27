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Крупные промпредприятия Китая увеличили прибыль на 4,3 процента
Крупные промпредприятия Китая увеличили прибыль на 4,3 процента - 27.04.2024, ПРАЙМ
Крупные промпредприятия Китая увеличили прибыль на 4,3 процента
Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в первом квартале 2024 года составила 1,505 триллиона юаней (212,1 миллиарда долларов), что на 4,3% больше по... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T07:21+0300
2024-04-27T07:21+0300
2024-04-27T07:21+0300
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прибыль
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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в первом квартале 2024 года составила 1,505 триллиона юаней (212,1 миллиарда долларов), что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-марте 2024 года сократились на 18,5%, составив 296,2 миллиарда юаней (41,7 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 7,9%, составив 1,017 триллиона юаней (143,3 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 40%, составив 192,12 миллиарда юаней (27,06 миллиарда долларов). Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первый квартал 2024 года упала на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 0,8%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 18,1%, а частных – на 5,8%. За отчетный период прибыль производителей компьютерного, телекоммуникационного и другого электронного оборудования выросла на 82,5%, прибыль автопроизводителей увеличилась на 32%, прибыль крупных предприятий, занятых в текстильной промышленности, выросла на 25%, в сельскохозяйственной промышленности – на 2%. При этом снижение прибыли на 3,5% зафиксировано у предприятий по производству химического сырья и химической продукции, прибыль предприятий по производству специального промышленного оборудования упала на 7,2%, у угледобывающих и обогатительных предприятий – на 33,5%.
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китай, промпредприятия, прибыль
Экономика, КИТАЙ, промпредприятия, прибыль
Крупные промпредприятия Китая увеличили прибыль на 4,3 процента
Статбюро: прибыль крупных предприятий Китая в первом квартале выросла на 4,3%
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в первом квартале 2024 года составила 1,505 триллиона юаней (212,1 миллиарда долларов), что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
Доходы китайских предприятий, занятых в добывающей промышленности, в январе-марте 2024 года сократились на 18,5%, составив 296,2 миллиарда юаней (41,7 миллиарда долларов), прибыль компаний в обрабатывающей отрасли выросла на 7,9%, составив 1,017 триллиона юаней (143,3 миллиарда долларов), а доход предприятий, занятых в производстве и передаче электричества, тепловой энергии и газа, увеличился на 40%, составив 192,12 миллиарда юаней (27,06 миллиарда долларов).
Кроме того, согласно подсчетам статистического бюро, прибыль крупных государственных промпредприятий за первый квартал 2024 года упала на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль акционерных предприятий выросла на 0,8%, иностранных компаний, а также компаний Гонконга, Макао и Тайваня увеличилась на 18,1%, а частных – на 5,8%.
За отчетный период прибыль производителей компьютерного, телекоммуникационного и другого электронного оборудования выросла на 82,5%, прибыль автопроизводителей увеличилась на 32%, прибыль крупных предприятий, занятых в текстильной промышленности, выросла на 25%, в сельскохозяйственной промышленности – на 2%.
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При этом снижение прибыли на 3,5% зафиксировано у предприятий по производству химического сырья и химической продукции, прибыль предприятий по производству специального промышленного оборудования упала на 7,2%, у угледобывающих и обогатительных предприятий – на 33,5%.