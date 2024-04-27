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"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине
Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения, представляющая Республиканскую партию США, рассердила украинцев из-за отказа поддержать новый пакет... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:39+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения, представляющая Республиканскую партию США, рассердила украинцев из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву, пишет WP.Ранее жители Чернигова, города, где Спарц выросла, гордились ее успехом. Однако после того, как она отказалась поддержать помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, некоторые украинцы начали чувствовать гнев и предательство, говорится в публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы", — сказала 50-летняя Наталья Хмельницкая, учительница в школе, где училась Спартц, а также соседка по ее дому.Сама Спартц объяснила свой выбор тем, что ей важно представлять интересы своих избирателей в Индиане, а не иностранного правительства. Она также критиковала политику президента Владимира Зеленского и призывала законодателей усилить надзор за финансированием Украины, отмечается в статье.В издании заключили, что, несмотря на прежнюю поддержку Украины, ее отказ стал последним шагом в ее превращении из проукраинской активистки в критика президента Зеленского.Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов.В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиарда на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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Политика, УКРАИНА, США, конгресс, Новости
"Мы не поняли": украинку из конгресса США возненавидели на родине
WP: украинку из конгресса США невзлюбили на родине за отказ от поддержки Киева
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Виктория Спартц, конгрессвумен украинского происхождения, представляющая Республиканскую партию США, рассердила украинцев из-за отказа поддержать новый пакет помощи Киеву, пишет
WP.
Ранее жители Чернигова, города, где Спарц выросла, гордились ее успехом. Однако после того, как она отказалась поддержать помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов, некоторые украинцы начали чувствовать гнев и предательство, говорится в публикации.
"Она больше не украинка, и я это вижу. Мы разочарованы", — сказала 50-летняя Наталья Хмельницкая, учительница в школе, где училась Спартц, а также соседка по ее дому.
Сама Спартц объяснила свой выбор тем, что ей важно представлять интересы своих избирателей в Индиане, а не иностранного правительства. Она также критиковала политику президента Владимира Зеленского и призывала законодателей усилить надзор за финансированием Украины, отмечается в статье.
В издании заключили, что, несмотря на прежнюю поддержку Украины, ее отказ стал последним шагом в ее превращении из проукраинской активистки в критика президента Зеленского.
Ранее 17 апреля Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. 24 апреля президент США Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам Соединенных Штатов.
В рамках помощи Украине в размере 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда долларов предложено направить на пополнение военного оборудования и оборонных услуг, 13,8 миллиарда на закупку вооружений и оборонных услуг, а 11,3 миллиарда на продолжение военных операций США в регионе.
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