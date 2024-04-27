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МФО увеличили кредитование бизнеса в 1,5 раза, заявил ЦБ

МФО увеличили кредитование бизнеса в 1,5 раза, заявил ЦБ - 27.04.2024, ПРАЙМ

МФО увеличили кредитование бизнеса в 1,5 раза, заявил ЦБ

Микрофинансовые организации (МФО) за прошлый год выдали бизнесу 105,4 миллиарда рублей, на 50% больше, чем годом ранее, сообщает регулятор. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:53+0300

2024-04-27T12:53+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) за прошлый год выдали бизнесу 105,4 миллиарда рублей, на 50% больше, чем годом ранее, сообщает регулятор. "За 2023 год микрофинансовые организации (МФО) выдали бизнесу 105,4 миллиарда рублей, на 50% больше, чем в 2022 году (70,5 миллиарда рублей), при этом государственные и коммерческие МФО делят обороты сегмента почти поровну", - говорится в сообщении. Портфель таких займов у малых и средних предприятий (МСП) за год увеличился на 11%, до 82,2 миллиарда рублей, - по сравнению с 2022 годом темп прироста снизился (в 2022 году - на 18% за год). Основная часть портфеля сегмента по-прежнему приходится на государственные МФО - 87%, сообщает банк. При этом доля объема выдач государственных МФО снизилась до 55% (годом ранее - 80%) в связи с набирающими активность в сегменте коммерческими МФО, рост доли которых продолжают обеспечивать несколько крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП, отметил ЦБ. Также объем займов, выданных дистанционно, увеличился более чем в четыре раза (до 42 миллиардов рублей), онлайн-займы по итогам года составляют существенную часть выдач - 40% (увеличилась на 13 процентных пунктов). При этом доля таких займов в портфеле сегмента МСП на конец прошлого года увеличилась на 3 процентных пункта - до 9%.

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