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Из другого кармана. На чем наживаются банки, когда у них не берут в долг

Из другого кармана. На чем наживаются банки, когда у них не берут в долг - 27.04.2024, ПРАЙМ

Из другого кармана. На чем наживаются банки, когда у них не берут в долг

Банковский сектор рассчитывает на очередной рекорд прибыли по итогам текущего года, невзирая на заведомо невыгодные условия кредитования и ужесточение... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T04:04+0300

2024-04-27T04:04+0300

2024-04-27T04:04+0300

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корпоративный кредит

льготное кредитование апк

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банковский сектор рассчитывает на очередной рекорд прибыли по итогам текущего года, невзирая на заведомо невыгодные условия кредитования и ужесточение требований к заемщикам. Какие источники дохода у них остались и почему они теперь могут стать основными?Банк России сделал ставкуВ пятницу Банк России вынес ожидаемое решение, сохранив ключевую ставку на уровне 16% третий месяц подряд. Неожиданной оказалась жесткая риторика регулятора – он повысил прогноз по ставке в 2024 году с 13,5-15,5% до 15-16%, в 2025 году – с 8-10% до 10-12%. Не исключено и повышение, если процесс дезинфляции остановится, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.При этом регулятор сохраняет прогноз роста кредитования, которое, однако, не превысит 7-12% в текущем году. И это на фоне высоких ставок и регуляторных ужесточений для заемщиков! Судя по всему, никто не сомневается – кредиты как брали, так и будут брать.Это подтверждает оценка аналитиков рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР): они уверены, что российские банки в этом году могут заработать до 3,5 триллиона рублей чистой прибыли. А ведь при высокой ключевой и депозитные ставки снижаться не будут, а значит, о дешевых деньгах от населения придется лишь мечтать.Есть ли основания для такого оптимизма? Разумеется. Во-первых, кредитование как минимум не думает сокращаться, невзирая на высокие ставки и ужесточение банковского андеррайтинга. Это связано с тем, что одни ждут дальнейшего роста ставок и скачков цен, а другие пытаются компенсировать снижение доходов (это в части необеспеченных кредитов и кредитных карт). При этом у другой категории населения доходы растут, и они могут позволить себе крупную покупку, пускай и в долг."Рост доходов населения на фоне дефицита кадров и рекордно низкой безработицы позволяет россиянам одновременно и направлять средства на вклады под высокие проценты, и продолжать активно тратить, брать кредиты", - комментирует аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева.Особенно это касается жилья, которое остается базовой потребностью человека: люди надеются на рост доходов в будущем, на возможность перекредитоваться, когда ставки наконец снизятся, наконец, есть те, кто подходит под условия льготных программ и спешит успеть до их закрытия. В результате динамика кредитного портфеля все еще сильная, хотя в некоторых сегментах есть замедление, связанное с ростом процентных ставок и ужесточением регуляторного фона.При этом кредитование является одним из факторов разгона инфляции, которого так боится Банк России. С 1 июля 2024 года он в очередной раз планирует повысить макропруденциальные лимиты для сдерживания рисков по росту проблемных кредитов, которые могут негативно повлиять, как на потребителей, так и на банковский сектор. Возможно, это снизит кредитование, но незначительно.Другой карман все еще полныйВо-вторых, доход банков формируется не только путем простой схемы "взял у одних в долг дешево – дал другим дорого". Источников на самом деле масса, и кредитование физлиц по каким бы то ни было ставкам – далеко не основной.Сейчас банки делают упор на корпоративное кредитование, которое чувствует себя вполне уверено. Бизнес движется в русле импортозамещения и занятия рынков ушедших западных компаний. В этой ситуации корпоративные заемщики меньше обращают внимание на стоимость заимствований.По словам доцента ИОН Президентской академии РАНХиГС Андрея Челюскина, увеличение доходов банков будет подпитываться по-прежнему высокими госрасходами (рост на 16% по сравнению с 2023 годом). Связанные с данным сектором кредиты имеют относительно низкий уровень риска и создают мультипликативный эффект за счет генерации дополнительного спроса по всей цепочке создания добавленной стоимости.При этом большая часть корпоративных кредитов со сроком от года (а это более 70% портфеля) банками выдается по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке Банка России. В этом их основное отличие от долгосрочных кредитов физическим лицам, где ставка фиксирована."Поэтому у "физиков" действительно наблюдается охлаждение спроса, особенно в ипотеке – объемы выдач в 2024 году упали примерно в 2,5 раза", - пояснил эксперт.Конечно, у каждого банка своя специфика. Например, в ТКС Холдинге сейчас идет важное корпоративное событие – интеграция с Росбанком, что выведет группу в пятерку крупнейших в России по капиталу, средствам и кредитам физлиц. Это в значительной степени определит будущую прибыль. При этом банк менее подвержен росту процентных ставок и выигрывает от роста рынка кредитных карт, разъяснил старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов.Для сравнения, ВТБ, напротив, может быть подвержен росту стоимости фондирования – чистая процентная маржа банка традиционно чувствительна к резкому росту процентных ставок. На этот негативный фон будет накладываться потребность банка в пополнении капитала.Некоторым банкам могут оказать поддержку разовые факторы, позитивно влияющие на финансовый результат – например, роспуск резервов по заблокированным активам, добавил аналитик.И, конечно, банки продолжают зарабатывать на комиссиях за любые безналичные операции. Их платят магазины, принимающие платежи у населения, граждане, переводящие деньги со счета на счет или снимающие наличные. У некоторых банков идет плата за доступ к интернет-банкингу и смс-информирование. Даже обслуживание карты не бесплатное – особенно если речь идет о кредитке. Этот "лакомый кусок" банки уступать не намерены – несмотря на законодательные ограничения, вводящиеся в последние годы, многие активно их используют и маскируют так, что без специальной подготовки не найти.А комиссии с операций корпоративного сектора намного выше, и их никто не ограничивает. Неудивительно, что комиссионные доходы крупных банков составляют сотни миллиардов рублей и не думают уменьшаться.Но есть и минусыВместе с тем, большая часть кредитов, находящихся сегодня на балансе банков, была взята раньше периода высоких ставок, соответственно, доходность по ней ниже рынка. Это снизит прибыль, если только не начнется активное снижение ставок. А это, исходя из свежей риторики, вопрос даже не текущего года.Еще один аспект, который почти наверняка скажется в негативную сторону на прибыли банков за 2024 году по сравнению с 2023 году - относительная стабильность национальной валюты. "Активы наших банков в иностранных валютах стабильно превышают пассивы, что характеризуется термином "открытая валютная позиция". Стремительный рост курсов валют привел к значительным доходам от переоценки, которые по итогам 11 месяцев 2023 года руководство регулятора оценивало в 0,5 трлн рублей. Повторение этой ситуации в 2024 году представляется маловероятным", - пояснил Челюскин.В этой связи достижение или даже небольшое превышение рекордного результата 2023 года вполне реально, но не гарантировано. Банк России в своих прогнозах очень консервативен, и это неспроста. Вмешаться может и обострение геополитических конфликтов, даже не связанных с Россией (например, активизация торговых войн между США и Китаем). В этом случае и на нашем рынке упадет стоимость портфелей ценных бумаг, появится необходимость создавать дополнительные резервы.Ясно одно – поскольку кредитование физлиц является важным, но не основным источником извлечения прибыли для банков, ждать смягчения не стоит. С заявленным Банком России уровнем ключевой ставки это могут сделать лишь отдельные банки за счет сокращения своей маржи, если у них появится необходимость нарастить портфель кредитов физлиц. Но 0,5-1%, на который таким образом могут снизить ставку, существенной роли не сыграет. Основные доходы, таким образом, банки будут получать от корпоративных клиентов, но и граждан в покое не оставят – ждем незаметного роста комиссий за все подряд.

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Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Карнова https://cdnn.1prime.ru/img/83471/78/834717840_0:0:960:960_100x100_80_0_0_bd4799646a9737cec04be8d4c9383c4b.jpg

банк, кредит, потребительский кредит, корпоративный кредит, льготное кредитование апк