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Криптобиржа Beribit приостановила пополнение счетов и вывод средств - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Криптобиржа Beribit приостановила пополнение счетов и вывод средств
Криптобиржа Beribit приостановила пополнение счетов и вывод средств - 27.04.2024, ПРАЙМ
Криптобиржа Beribit приостановила пополнение счетов и вывод средств
Пополнение и вывод средств на платформе криптобиржи Beribit, в которую в конце марта наведывались силовики, временно приостановлены после выявленных новым... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:05+0300
2024-04-27T11:05+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Пополнение и вывод средств на платформе криптобиржи Beribit, в которую в конце марта наведывались силовики, временно приостановлены после выявленных новым руководством компании несоответствий в балансовой отчетности, сообщили РИА Новости в службе поддержки клиентов биржи. Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении. "На данный момент ведутся технические работы на платформе. Пополнение и вывод средств временно приостановлены. Мы понимаем, что ситуация неприятная и неожиданная для всех. Команда Beribit делает все возможное, чтобы восстановить полноценную работу платформы в кратчайшие сроки… Как только технические работы буду окончены и работа платформы будет восстановлена, уведомим в Telegram-канале", - сообщили в службе поддержки клиентов биржи. В клиентском Telegram-канале биржи со вчерашнего дня множество сообщений от возмущенных вкладчиков, которые пытаются понять, смогут ли они вернуть свои деньги. А Telegram-канал Shot утором писал, что клиенты Beribit уже сутки сидят у офиса компании в "Москва-Сити", пытаясь вернуть около 400 миллионов рублей. По его данным, ночью сотрудники площадки хотели сбежать через черный ход, но их догнали и вернули обратно. На место приехала полиция. В конце марта СМИ и ряд Telegram-каналов сообщали, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Telegram-канал Baza писал, что они, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле". Позже криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой нарушений обнаружено не было, работа платформы была восстановлена.
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россия, новости
Криптовалюта, РОССИЯ, Новости
11:05 27.04.2024
 
Криптобиржа Beribit приостановила пополнение счетов и вывод средств

Криптобиржа Beribit временно приостановила пополнение счетов и вывод средств

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк" Сувенирные монеты с логотипами криптовалют
 Сувенирные монеты с логотипами криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Пополнение и вывод средств на платформе криптобиржи Beribit, в которую в конце марта наведывались силовики, временно приостановлены после выявленных новым руководством компании несоответствий в балансовой отчетности, сообщили РИА Новости в службе поддержки клиентов биржи.
Накануне в своем Telegram-канале биржа сообщала, что на днях к руководству площадкой приступила новая команда, возглавляемая советом директоров, которая выявила несоответствия в балансовой отчетности. Необходимые меры по аудиту привели к временному накоплению заявок на пополнение счетов и вывод средств. Клиенты, успешно прошедшие аудит и верификацию, получат статус верифицированных и смогут пользоваться своими аккаунтами без ограничений. Предполагаемое время завершения всех проверок от 1 до 15 рабочих дней, отмечалось в сообщении.
"На данный момент ведутся технические работы на платформе. Пополнение и вывод средств временно приостановлены. Мы понимаем, что ситуация неприятная и неожиданная для всех. Команда Beribit делает все возможное, чтобы восстановить полноценную работу платформы в кратчайшие сроки… Как только технические работы буду окончены и работа платформы будет восстановлена, уведомим в Telegram-канале", - сообщили в службе поддержки клиентов биржи.
В клиентском Telegram-канале биржи со вчерашнего дня множество сообщений от возмущенных вкладчиков, которые пытаются понять, смогут ли они вернуть свои деньги. А Telegram-канал Shot утором писал, что клиенты Beribit уже сутки сидят у офиса компании в "Москва-Сити", пытаясь вернуть около 400 миллионов рублей. По его данным, ночью сотрудники площадки хотели сбежать через черный ход, но их догнали и вернули обратно. На место приехала полиция.
В конце марта СМИ и ряд Telegram-каналов сообщали, что в офисах криптобиржи Beribit в "Москва-Сити" проводятся обыски. Telegram-канал Baza писал, что они, вероятно, могут быть связаны с делом о теракте в "Крокус сити холле". Позже криптобиржа Beribit сообщила, что в ее офисе в Москве силовики проводили проверку, в результате которой нарушений обнаружено не было, работа платформы была восстановлена.
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25 марта, 13:58
 
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