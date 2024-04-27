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Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
Следствие подало ходатайство об аресте 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", Джумохона Курбонова, сообщили агентству РИА Новости в... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T13:28+0300
2024-04-27T13:28+0300
басманный суд
крокус сити холл
следственный комитет
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Следствие подало ходатайство об аресте 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", Джумохона Курбонова, сообщили агентству РИА Новости в Басманном суде."В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д.Б.", - рассказали в инстанции.Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в городе Красногорск Московской области, произошел 22 марта. В результате, по данным ГУ МЧС по Подмосковью, погибли 145 человек, из них шестеро - дети.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На текущий момент басманный суд арестовал 11 фигурантов, в том числе непосредственных исполнителей теракта.
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басманный суд, крокус сити холл, следственный комитет
Басманный суд, Крокус сити холл, Следственный комитет
13:28 27.04.2024
 
Следствие просит арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Следствие просит Басманный суд арестовать 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Следствие подало ходатайство об аресте 12-го фигуранта дела о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", Джумохона Курбонова, сообщили агентству РИА Новости в Басманном суде.
"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курбонова Д.Б.", - рассказали в инстанции.
Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в городе Красногорск Московской области, произошел 22 марта. В результате, по данным ГУ МЧС по Подмосковью, погибли 145 человек, из них шестеро - дети.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На текущий момент басманный суд арестовал 11 фигурантов, в том числе непосредственных исполнителей теракта.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
Вчера, 15:08
 
Басманный судКрокус сити холлСледственный комитет
 
 
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