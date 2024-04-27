https://1prime.ru/20240427/ley-847776185.html
В Молдавии планируют изменить дизайн валюты
В Молдавии планируют изменить дизайн валюты - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Молдавии планируют изменить дизайн валюты
Глава Национального банка Молдавии Анка Драгу сообщила, что существует план по изменению внешнего вида национальной валюты. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:53+0300
2024-04-27T15:53+0300
2024-04-27T15:53+0300
экономика
молдавия
национальная валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/20/840552065_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_86a57774b5bf17e354591e186709b292.jpg
КИШИНЕВ, 27 апр - ПРАЙМ. Глава Национального банка Молдавии Анка Драгу сообщила, что существует план по изменению внешнего вида национальной валюты. "Сейчас говорить детали не буду, оставим сюрпризы для будущих обсуждений на эту тему. Но да, в этом году, мы поработаем над дизайном банкнот молдавского лея", — заявила Драгу журналистам. По ее словам, пока рано говорить о том, будет ли менять только дизайн банкнот, либо изменят и материал, из которых изготавливают леи. "Это более поздний этап, на котором мы обсудим, на какой основе печатать банкноты. Но вы увидите, что это будет очень хороший проект, в рамках которого мы решим, как будут выглядеть леи", - добавила Драгу. Молдавский лей был введен в обращение 29 ноября 1993 года. Банкноты изготовлены из бумаги, автором их дизайна является художник Георгий Врабие, разработавший также дизайн государственного герба республики.
https://1prime.ru/20240426/gaz-847742896.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84055/20/840552065_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0a5e0fdc3975c28a229ebb195387f27a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, национальная валюта
Экономика, МОЛДАВИЯ, национальная валюта
В Молдавии планируют изменить дизайн валюты
Глава Нацбанка Молдавии заявила, что дизайн молдавской валюты может быть изменен
КИШИНЕВ, 27 апр - ПРАЙМ. Глава Национального банка Молдавии Анка Драгу сообщила, что существует план по изменению внешнего вида национальной валюты.
"Сейчас говорить детали не буду, оставим сюрпризы для будущих обсуждений на эту тему. Но да, в этом году, мы поработаем над дизайном банкнот молдавского лея", — заявила Драгу журналистам.
По ее словам, пока рано говорить о том, будет ли менять только дизайн банкнот, либо изменят и материал, из которых изготавливают леи.
"Это более поздний этап, на котором мы обсудим, на какой основе печатать банкноты. Но вы увидите, что это будет очень хороший проект, в рамках которого мы решим, как будут выглядеть леи", - добавила Драгу.
Молдавский лей был введен в обращение 29 ноября 1993 года. Банкноты изготовлены из бумаги, автором их дизайна является художник Георгий Врабие, разработавший также дизайн государственного герба республики.
"Молдовагаз" попросила снизить тариф на газ для потребителей в Молдавии