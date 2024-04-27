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Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже - 27.04.2024, ПРАЙМ
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже
Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T17:03+0300
2024-04-27T17:03+0300
2024-04-27T17:19+0300
экономика
российский рынок акций
московская биржа
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании."В ближайшие недели мы подадим заявку на прекращение листинга наших акций класса "А" на Московской бирже, которое вступит в силу после завершения второго этапа сделки по продаже основных активов", - сказано в отчете.Там же отмечается, что торговля акциями компании на Мосбирже остается ограниченной из-за законодательных ограничений на продажу акций нероссийскими держателями.
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российский рынок акций, московская биржа, yandex n.v
Экономика, российский рынок акций, Московская биржа, Yandex N.V
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже
Yandex N.V. подаст заявку прекращение листинга акций класса "А" на Мосбирже
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании.
"В ближайшие недели мы подадим заявку на прекращение листинга наших акций класса "А" на Московской бирже, которое вступит в силу после завершения второго этапа сделки по продаже основных активов", - сказано в отчете.
Там же отмечается, что торговля акциями компании на Мосбирже остается ограниченной из-за законодательных ограничений на продажу акций нероссийскими держателями.
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