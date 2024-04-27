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Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже - 27.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240427/listing-847782490.html
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже - 27.04.2024, ПРАЙМ
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже
Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T17:03+0300
2024-04-27T17:19+0300
экономика
российский рынок акций
московская биржа
yandex n.v
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании."В ближайшие недели мы подадим заявку на прекращение листинга наших акций класса "А" на Московской бирже, которое вступит в силу после завершения второго этапа сделки по продаже основных активов", - сказано в отчете.Там же отмечается, что торговля акциями компании на Мосбирже остается ограниченной из-за законодательных ограничений на продажу акций нероссийскими держателями.
https://1prime.ru/20240427/yandeks-847772489.html
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российский рынок акций, московская биржа, yandex n.v
Экономика, российский рынок акций, Московская биржа, Yandex N.V
17:03 27.04.2024 (обновлено: 17:19 27.04.2024)
 
Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже

Yandex N.V. подаст заявку прекращение листинга акций класса "А" на Мосбирже

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании.
"В ближайшие недели мы подадим заявку на прекращение листинга наших акций класса "А" на Московской бирже, которое вступит в силу после завершения второго этапа сделки по продаже основных активов", - сказано в отчете.
Там же отмечается, что торговля акциями компании на Мосбирже остается ограниченной из-за законодательных ограничений на продажу акций нероссийскими держателями.
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Экономикароссийский рынок акцийМосковская биржаYandex N.V
 
 
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