https://1prime.ru/20240427/listing-847782490.html

Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже

Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже - 27.04.2024, ПРАЙМ

Yandex N.V. прекратит размещение акций класса "А" на Мосбирже

Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:03+0300

2024-04-27T17:03+0300

2024-04-27T17:19+0300

экономика

российский рынок акций

московская биржа

yandex n.v

https://cdnn.1prime.ru/img/83334/79/833347938_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_c1f1b28e3d198f140179c28b2c31175c.jpg

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Yandex N.V. в ближайшие недели подаст заявку на прекращение листинга акций класса "А" на Московской бирже, говорится в отчете нидерландской компании."В ближайшие недели мы подадим заявку на прекращение листинга наших акций класса "А" на Московской бирже, которое вступит в силу после завершения второго этапа сделки по продаже основных активов", - сказано в отчете.Там же отмечается, что торговля акциями компании на Мосбирже остается ограниченной из-за законодательных ограничений на продажу акций нероссийскими держателями.

https://1prime.ru/20240427/yandeks-847772489.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, московская биржа, yandex n.v