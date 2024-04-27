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Все может упасть в лапы "медведям" - 27.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240427/medvedi-847756928.html
Все может упасть в лапы "медведям"
Все может упасть в лапы "медведям" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Все может упасть в лапы "медведям"
Перед майскими праздниками российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к иностранным валютам. Его укреплению способствовали сразу несколько... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:45+0300
2024-04-27T08:45+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
?1714196708
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Перед майскими праздниками российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к иностранным валютам. Его укреплению способствовали сразу несколько факторов. Во-первых, российские экспортеры выходили на внутренний валютный рынок с целью конвертации выручки в рубли для предстоящей уплаты налогов в начале мая. Это повысило спрос на российскую валюту.Во-вторых, участники рынка ожидают, что правительство продлит действие требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Мера, введенная в прошлом году, поддержит устойчивый приток иностранной валюты на внутренний рынок.Кроме того, Банк России принял решение сохранить жесткие денежно-кредитные условия, оставив ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор признал замедление инфляционного давления, но счел его все еще высоким из-за избыточного потребительского спроса. Повышен прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8%. На этом фоне курс доллара снизился на 0,24%, до 91,72 рубля, евро подешевел на 0,49%, до 98,16 рубля, а юань потерял 0,62%, опустившись до 12,57 рубля. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,34%.В ближайшие дни внимание рынка будет приковано к налоговому периоду. Если торги после праздников завершатся ниже 91,40 рубля за доллар, то появятся перспективы для дальнейшего укрепления рубля до уровня 90 рублей. При этом с ноября 2023 года формируется широкий восходящий коридор 88,70-94,55 рубля за доллар диапазоном около 6,85%. Длительное время цена находится в фазе консолидации. Индекс Мосбиржи повысился на 0,29%, до 3449,77 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1186,89 пункта. Покупатели частично нивелировали технические сигналы на продажу. Ценовая модель на часовом таймфрейме стала нейтральной. Если индекс повторно упадет ниже 3440 пунктов, то на рынок вернутся "медвежьи" настроения.
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Владислав Антонов
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ПРАЙМ
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:45 27.04.2024
 

Все может упасть в лапы "медведям"

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Все материалы
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Перед майскими праздниками российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к иностранным валютам. Его укреплению способствовали сразу несколько факторов.
Во-первых, российские экспортеры выходили на внутренний валютный рынок с целью конвертации выручки в рубли для предстоящей уплаты налогов в начале мая. Это повысило спрос на российскую валюту.
Во-вторых, участники рынка ожидают, что правительство продлит действие требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Мера, введенная в прошлом году, поддержит устойчивый приток иностранной валюты на внутренний рынок.
Кроме того, Банк России принял решение сохранить жесткие денежно-кредитные условия, оставив ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор признал замедление инфляционного давления, но счел его все еще высоким из-за избыточного потребительского спроса. Повышен прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8%.
На этом фоне курс доллара снизился на 0,24%, до 91,72 рубля, евро подешевел на 0,49%, до 98,16 рубля, а юань потерял 0,62%, опустившись до 12,57 рубля. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,34%.
В ближайшие дни внимание рынка будет приковано к налоговому периоду. Если торги после праздников завершатся ниже 91,40 рубля за доллар, то появятся перспективы для дальнейшего укрепления рубля до уровня 90 рублей. При этом с ноября 2023 года формируется широкий восходящий коридор 88,70-94,55 рубля за доллар диапазоном около 6,85%. Длительное время цена находится в фазе консолидации.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,29%, до 3449,77 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1186,89 пункта. Покупатели частично нивелировали технические сигналы на продажу. Ценовая модель на часовом таймфрейме стала нейтральной. Если индекс повторно упадет ниже 3440 пунктов, то на рынок вернутся "медвежьи" настроения.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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