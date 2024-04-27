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Все может упасть в лапы "медведям"

Все может упасть в лапы "медведям" - 27.04.2024, ПРАЙМ

Все может упасть в лапы "медведям"

Перед майскими праздниками российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к иностранным валютам. Его укреплению способствовали сразу несколько... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T08:45+0300

2024-04-27T08:45+0300

2024-04-27T08:45+0300

экономика

мнения аналитиков

российский рынок акций

?1714196708

МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Перед майскими праздниками российский рубль продемонстрировал уверенный рост по отношению к иностранным валютам. Его укреплению способствовали сразу несколько факторов. Во-первых, российские экспортеры выходили на внутренний валютный рынок с целью конвертации выручки в рубли для предстоящей уплаты налогов в начале мая. Это повысило спрос на российскую валюту.Во-вторых, участники рынка ожидают, что правительство продлит действие требования об обязательной продаже части валютной выручки экспортерами. Мера, введенная в прошлом году, поддержит устойчивый приток иностранной валюты на внутренний рынок.Кроме того, Банк России принял решение сохранить жесткие денежно-кредитные условия, оставив ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор признал замедление инфляционного давления, но счел его все еще высоким из-за избыточного потребительского спроса. Повышен прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8%. На этом фоне курс доллара снизился на 0,24%, до 91,72 рубля, евро подешевел на 0,49%, до 98,16 рубля, а юань потерял 0,62%, опустившись до 12,57 рубля. Стоимость валютной корзины снизилась на 0,34%.В ближайшие дни внимание рынка будет приковано к налоговому периоду. Если торги после праздников завершатся ниже 91,40 рубля за доллар, то появятся перспективы для дальнейшего укрепления рубля до уровня 90 рублей. При этом с ноября 2023 года формируется широкий восходящий коридор 88,70-94,55 рубля за доллар диапазоном около 6,85%. Длительное время цена находится в фазе консолидации. Индекс Мосбиржи повысился на 0,29%, до 3449,77 пункта, индекс РТС — на 0,69%, до 1186,89 пункта. Покупатели частично нивелировали технические сигналы на продажу. Ценовая модель на часовом таймфрейме стала нейтральной. Если индекс повторно упадет ниже 3440 пунктов, то на рынок вернутся "медвежьи" настроения.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций