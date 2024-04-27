Вот кем заменят мигрантов из Средней Азии - 27.04.2024, ПРАЙМ
Вот кем заменят мигрантов из Средней Азии
Динамика трудовой миграции положительная за весь новейший период, не cчитая пандемийных ограничений в 2020 году. Но уже в 2021 и 2022 годах рост превысил все... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T08:00+0300
2024-04-27T08:00+0300
2024-04-27T08:00+0300
мнения аналитиков
трудовые мигранты
?1714194001
Динамика трудовой миграции положительная за весь новейший период, не cчитая пандемийных ограничений в 2020 году. Но уже в 2021 и 2022 годах рост превысил все предыдущие годы. По итогам 2022 года 2164,6 тысяч человек имели разрешительные документы на работу в России. Из них более 97% - граждане стран СНГ."Заменить их местными жителями пока не представляется возможным. Со временем, при должной пропаганде и подготовке жители россияне действительно станут работать на непрестижных сегодня местах. Но это долгий и кропотливый процесс. Когда система подготовке кадров станет более ориентированной на потребности экономики", - заявил он в рамках конференции Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы глобальной экономики" РУДН.Сейчас обсуждаются ограничения на работу для лиц, обязанных получать разрешения (патенты). Это не коснется лиц, у которых уже есть РВП, ВНЖ, гражданство стран ЕАЭС. По патентам сейчас в России работают преимущественно гражданеУзбекистана (60,3%) и Таджикистана (36,7%). Статистика по Кыргызстану прослеживается с трудом, поскольку страна - член ЕАЭС, где общий рынок труда. По косвенным данным в первые три месяца 2023 года в Россию для работы приехало почти 600 тысяч киргизов. Это в разы меньше чем людей из Узбекистана (свыше 1,45 млн) и Таджикистана (почти 987 тысяч). На первых порах киргизы отчасти заменят труд таджиков и узбеков, а со временем последние получат постоянные статусы вплоть до гражданства и будут свободно трудится.В большинстве своем иностранные работники занимаются низкоквалифицированной работой. В долгосрочной перспективе это может привести к существенному увеличению экономического неравенства.Примерно треть работающих в России мигрантов задействована на предприятиях торговли. Еще почти четверть занята в строительстве, чуть менее пятой части – в промышленности. На гостиничный бизнес, сельское хозяйство и транспорт приходится в совокупности чуть более 10%.Крупные компании смогут обосновать прием иностранных работников через оргнабор, а вот мелкие скорее уйдут в еще большую тень. Или, де-факто оставаясь владельцами бизнеса, нанимать местных работников.Все громче говорят об использовании труда из стран ЮВА и Африки. Но это возможно только при организованных формах межгосударственных соглашений между странами (какие ранее были с Вьетнамом, КНДР и др.). И усилий для их подготовки к работе в России потребуется не меньше, чем в случае с мигрантами из Средней Азии (язык, законы, традиции, квалификация). Также много будет ограничений по их использованию в различных отраслях из-за разного уровня квалификации. В самом тяжелом с физической точки зрения сегменте рынка труда ими можно заменить часть мигрантов из Средней Азии, но с более высокими издержками как для работодателей, так и для государства.Плюс использования труда мигрантов - закрытие дефицита на рынках труда, особенно в отдельных отраслях и регионах. В основном невостребованные вакансии связаны с физическим трудом. Минус - отток заработанных средств на родину мигрантов, "этническая специализация" отдельных видов деятельности, недополучение налогов (при теневой занятости мигрантов) и замедление/снижение производительности труда.
Динамика трудовой миграции положительная за весь новейший период, не cчитая пандемийных ограничений в 2020 году. Но уже в 2021 и 2022 годах рост превысил все предыдущие годы. По итогам 2022 года 2164,6 тысяч человек имели разрешительные документы на работу в России. Из них более 97% - граждане стран СНГ.
"Заменить их местными жителями пока не представляется возможным. Со временем, при должной пропаганде и подготовке жители россияне действительно станут работать на непрестижных сегодня местах. Но это долгий и кропотливый процесс. Когда система подготовке кадров станет более ориентированной на потребности экономики", - заявил он в рамках конференции Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы глобальной экономики" РУДН.
Сейчас обсуждаются ограничения на работу для лиц, обязанных получать разрешения (патенты). Это не коснется лиц, у которых уже есть РВП, ВНЖ, гражданство стран ЕАЭС. По патентам сейчас в России работают преимущественно граждане
Узбекистана (60,3%) и Таджикистана (36,7%). Статистика по Кыргызстану прослеживается с трудом, поскольку страна - член ЕАЭС, где общий рынок труда. По косвенным данным в первые три месяца 2023 года в Россию для работы приехало почти 600 тысяч киргизов. Это в разы меньше чем людей из Узбекистана (свыше 1,45 млн) и Таджикистана (почти 987 тысяч). На первых порах киргизы отчасти заменят труд таджиков и узбеков, а со временем последние получат постоянные статусы вплоть до гражданства и будут свободно трудится.
В большинстве своем иностранные работники занимаются низкоквалифицированной работой. В долгосрочной перспективе это может привести к существенному увеличению экономического неравенства.
Примерно треть работающих в России мигрантов задействована на предприятиях торговли. Еще почти четверть занята в строительстве, чуть менее пятой части – в промышленности. На гостиничный бизнес, сельское хозяйство и транспорт приходится в совокупности чуть более 10%.
Крупные компании смогут обосновать прием иностранных работников через оргнабор, а вот мелкие скорее уйдут в еще большую тень. Или, де-факто оставаясь владельцами бизнеса, нанимать местных работников.
Все громче говорят об использовании труда из стран ЮВА и Африки. Но это возможно только при организованных формах межгосударственных соглашений между странами (какие ранее были с Вьетнамом, КНДР и др.). И усилий для их подготовки к работе в России потребуется не меньше, чем в случае с мигрантами из Средней Азии (язык, законы, традиции, квалификация). Также много будет ограничений по их использованию в различных отраслях из-за разного уровня квалификации. В самом тяжелом с физической точки зрения сегменте рынка труда ими можно заменить часть мигрантов из Средней Азии, но с более высокими издержками как для работодателей, так и для государства.
Плюс использования труда мигрантов - закрытие дефицита на рынках труда, особенно в отдельных отраслях и регионах. В основном невостребованные вакансии связаны с физическим трудом. Минус - отток заработанных средств на родину мигрантов, "этническая специализация" отдельных видов деятельности, недополучение налогов (при теневой занятости мигрантов) и замедление/снижение производительности труда.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.