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В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов

В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов - 27.04.2024, ПРАЙМ

В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов

В Госдуму внесен законопроект о введении нового режима выдворения нелегальных мигрантов с усилением контроля. Документ размещен в базе Государственной Думы. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:09+0300

2024-04-27T17:09+0300

2024-04-27T17:15+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о введении нового режима выдворения нелегальных мигрантов с усилением контроля. Документ размещен в базе Государственной Думы."Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", - говорится в тексте документа.Этот режим предполагает запрет на изменение места проживания и пребывания на территории России без разрешения органа МВД, выезд за пределы субъекта России по месту жительства, управление транспортными средствами, приобретение имущества и вступление в брак. Законопроект введен в рамках реформы миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации.Ко всему прочему, предлагается сократить срок временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации до 90 суток в течение года, с целью противодействия незаконной трудовой деятельности без соответствующих разрешений.

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