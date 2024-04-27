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В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов
В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов - 27.04.2024, ПРАЙМ
В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов
В Госдуму внесен законопроект о введении нового режима выдворения нелегальных мигрантов с усилением контроля. Документ размещен в базе Государственной Думы. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T17:09+0300
2024-04-27T17:15+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о введении нового режима выдворения нелегальных мигрантов с усилением контроля. Документ размещен в базе Государственной Думы."Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", - говорится в тексте документа.Этот режим предполагает запрет на изменение места проживания и пребывания на территории России без разрешения органа МВД, выезд за пределы субъекта России по месту жительства, управление транспортными средствами, приобретение имущества и вступление в брак. Законопроект введен в рамках реформы миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации.Ко всему прочему, предлагается сократить срок временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации до 90 суток в течение года, с целью противодействия незаконной трудовой деятельности без соответствующих разрешений.
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россия, новости, госдума
РОССИЯ, Новости, Госдума
17:09 27.04.2024 (обновлено: 17:15 27.04.2024)
 
В ГД внесли проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов

В Госдуму внесен проект, предлагающий ввести режим высылки нелегальных мигрантов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о введении нового режима выдворения нелегальных мигрантов с усилением контроля. Документ размещен в базе Государственной Думы.
"Законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон от 25 июля 2002 г. No 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" положениями, вводящими новый миграционный режим высылки", - говорится в тексте документа.
Этот режим предполагает запрет на изменение места проживания и пребывания на территории России без разрешения органа МВД, выезд за пределы субъекта России по месту жительства, управление транспортными средствами, приобретение имущества и вступление в брак. Законопроект введен в рамках реформы миграционных режимов и института гражданства Российской Федерации.
Ко всему прочему, предлагается сократить срок временного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации до 90 суток в течение года, с целью противодействия незаконной трудовой деятельности без соответствующих разрешений.
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