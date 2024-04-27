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NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией - 27.04.2024, ПРАЙМ
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
Вашингтон давил на Киев с целью решить проблему мобилизации, передает издание New York Times. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:32+0300
2024-04-27T16:55+0300
спецоперация на украине
украина
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новости
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вашингтон давил на Киев с целью решить проблему мобилизации, передает издание New York Times."Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — сказано в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗаместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил во время своего визита в Киев, что мобилизационные мероприятия на Украине являются ключевыми для стабилизации ситуации на фронте.Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о установлении усиленной мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Документ предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Кроме того, из документа был исключен пункт о демобилизации.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день была введена всеобщая мобилизация.
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украина, сша, мобилизация, новости
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, мобилизация, Новости
16:32 27.04.2024 (обновлено: 16:55 27.04.2024)
 
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией

NYT: США оказывали давление на Украину с целью ужесточения мобилизации

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вашингтон давил на Киев с целью решить проблему мобилизации, передает издание New York Times.
"Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — сказано в тексте публикации.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил во время своего визита в Киев, что мобилизационные мероприятия на Украине являются ключевыми для стабилизации ситуации на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о установлении усиленной мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней.
Документ предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Кроме того, из документа был исключен пункт о демобилизации.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день была введена всеобщая мобилизация.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2024
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ
19 апреля, 18:45
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСШАмобилизацияНовости
 
 
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