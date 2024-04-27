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NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией - 27.04.2024, ПРАЙМ
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
Вашингтон давил на Киев с целью решить проблему мобилизации, передает издание New York Times. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T16:32+0300
2024-04-27T16:32+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Вашингтон давил на Киев с целью решить проблему мобилизации, передает издание New York Times."Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — сказано в тексте публикации.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЗаместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил во время своего визита в Киев, что мобилизационные мероприятия на Украине являются ключевыми для стабилизации ситуации на фронте.Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о установлении усиленной мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней. Документ предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Кроме того, из документа был исключен пункт о демобилизации.С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день была введена всеобщая мобилизация.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, мобилизация, Новости
NYT: США давили на Украину из-за проблем с мобилизацией
NYT: США оказывали давление на Украину с целью ужесточения мобилизации
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Вашингтон давил на Киев с целью решить проблему мобилизации, передает
издание New York Times.
"Когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией", — сказано в тексте публикации.
Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил во время своего визита в Киев, что мобилизационные мероприятия на Украине являются ключевыми для стабилизации ситуации на фронте.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о установлении усиленной мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. Закон обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней.
Документ предусматривает, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию. Кроме того, из документа был исключен пункт о демобилизации.
С 24 февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, и на следующий день была введена всеобщая мобилизация.
Украинские военные требуют еще ужесточить мобилизации, пишет СМИ