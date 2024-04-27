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"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз - 27.04.2024, ПРАЙМ
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"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз
"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз
Граждане Молдавии должны назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Действие и... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:08+0300
2024-04-27T12:44+0300
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КИШИНЕВ, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Молдавии должны назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova."Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", - заявил Гросу.Опросы общественного мнения показывают, что большинство молдаван выступают против объединения с Румынией. Однако на саммите ЕС в декабре 2021 года было принято решение начать переговоры о будущем членстве страны в Европейском союзе.Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, в свою очередь, высказал поддержку идеи объединения Румынии и Молдавии, утверждая, что в Молдавии живут только румыны, что вызвало недовольство молдавской оппозиции.Кроме того, статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС. Процесс присоединения может занять много лет, как это случилось с другими странами, такими как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия.
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молдавия, ес, новости, румыния
Политика, МОЛДАВИЯ, ЕС, Новости, РУМЫНИЯ
12:08 27.04.2024 (обновлено: 12:44 27.04.2024)
 
"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз

Гросу: молдаване должны назваться румынами ради принятия страны в ЕС

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Молдавии должны назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova.
"Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", - заявил Гросу.
Опросы общественного мнения показывают, что большинство молдаван выступают против объединения с Румынией. Однако на саммите ЕС в декабре 2021 года было принято решение начать переговоры о будущем членстве страны в Европейском союзе.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, в свою очередь, высказал поддержку идеи объединения Румынии и Молдавии, утверждая, что в Молдавии живут только румыны, что вызвало недовольство молдавской оппозиции.
Кроме того, статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС. Процесс присоединения может занять много лет, как это случилось с другими странами, такими как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия.
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