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"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз

"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Мы румыны". Молдавские власти придумали новый способ попасть в Евросоюз

Граждане Молдавии должны назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Действие и... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:08+0300

2024-04-27T12:08+0300

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КИШИНЕВ, 27 апр - ПРАЙМ. Граждане Молдавии должны назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в Евросоюз. Об этом заявил председатель правящей партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу в эфире телеканала TVR Moldova."Я гражданин Молдавии, я говорю по-румынски, мы румыны, это очень четко написано в Конституции, наш язык румынский, так что не поддавайтесь влиянию. Это нужно сказать гордо, чтобы показать, что мы знаем, кто мы, если мы хотим, чтобы нас приняли в большую семью ЕС", - заявил Гросу.Опросы общественного мнения показывают, что большинство молдаван выступают против объединения с Румынией. Однако на саммите ЕС в декабре 2021 года было принято решение начать переговоры о будущем членстве страны в Европейском союзе.Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, в свою очередь, высказал поддержку идеи объединения Румынии и Молдавии, утверждая, что в Молдавии живут только румыны, что вызвало недовольство молдавской оппозиции.Кроме того, статус страны-кандидата и начало переговоров не гарантируют вступление в ЕС. Процесс присоединения может занять много лет, как это случилось с другими странами, такими как Турция, Северная Македония, Черногория и Сербия.

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