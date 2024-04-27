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"Нафтогаз Украины" заявил об атаке на свои объекты
"Нафтогаз Украины" заявил об атаке на свои объекты - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Нафтогаз Украины" заявил об атаке на свои объекты
Компания "Нафтогаз Украины" заявила об атаке своих объектов утром в субботу. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:02+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" заявила об атаке своих объектов утром в субботу. Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске. "Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза". Местоположение объектов и степень повреждений не уточняется. Ранее "Нафтофгаз" заявлял о поражении своих газохранилищ после ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры. В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам отрасли в трех областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Энергетика, УКРАИНА, Новости
"Нафтогаз Украины" заявил об атаке на свои объекты
"Нафтогаз Украины" заявил об атаке своих объектов утром в субботу
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" заявила об атаке своих объектов утром в субботу.
Ранее в ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Харькове и Ивано-Франковске.
"Сегодня утром враг в очередной раз атаковал объекты газовой инфраструктуры Группы Нафтогаз", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза".
Местоположение объектов и степень повреждений не уточняется.
Ранее "Нафтофгаз" заявлял о поражении своих газохранилищ после ударов ВС РФ по объектам украинской инфраструктуры.
В субботу министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил об ударах по объектам отрасли в трех областях страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
"Нафтогаз Украины" решил не повышать тарифы на газ еще на год