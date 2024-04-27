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Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в ОФЗ - 27.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240427/npf-847782735.html
Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в ОФЗ
Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в ОФЗ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в ОФЗ
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2023 году нарастили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) - рост долей госбумаг в портфелях фондов составил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T17:09+0300
2024-04-27T17:09+0300
экономика
нпф
офз
инвестиции
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2023 году нарастили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) - рост долей госбумаг в портфелях фондов составил более 4 процентных пунктов, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. "Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за четвертый квартал 2023 года увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 41,1%, в портфеле пенсионных резервов – на 2,3 процентного пункта, до 24,8%. Рост долей ОФЗ в портфелях НПФ по итогам всего 2023 года составил 4,3 и 4,1 процентного пункта соответственно", - говорится в обзоре. В результате в портфеле пенсионных накоплений НПФ ОФЗ стали крупнейшим объектом вложений. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в 2023 году выросла до 9,1% (-0,7 процентного пункта за год), с учетом средств Социального фонда России (СФР, до 2023 года Пенсионный фонд России) – до 12,6% (+2 процентного пункта). Доля корпоративных облигаций в портфелях НПФ продолжила снижаться – это происходит пятый квартал подряд. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций за четвертый квартал 2023 года понизилась на 2,5 процентного пункта, до 39,5%, в портфеле пенсионных резервов – на 1,6 процентного пункта, до 39,6%. По итогам 2023 года доля корпоративных облигаций в портфеле пенсионных накоплений НПФ сократилась на 8,3 процентного пункта, в портфеле пенсионных резервов НПФ – на 5,3 процентного пункта. "Сокращение вложений произошло несмотря на большой объем размещений новых выпусков в этом сегменте в 2023 году. Одной из причин такой динамики стало активное участие НПФ в аукционах ОФЗ Минфина России, усилившееся в конце года на фоне роста их доходности. В этот период НПФ в основном приобретали классические ОФЗ с фиксированным купоном", - говорится в обзоре. Доли акций в обоих портфелях НПФ в четвертом квартале 2023 года сократились: на 0,5 процентного пункта, до 5,9% в портфеле пенсионных накоплений, и на 1,4 процентного пункта, до 9,8% в портфеле пенсионных резервов. По итогам 2023 года колебание долей акций в портфелях НПФ, несмотря на быстрый рост рынка на фоне ослабления рубля, а также высокую дивидендную доходность, не превысило 1 процентного пункта. Доля вложений в акции в портфеле пенсионных накоплений НПФ незначительно выросла (+0,7 процентного пункта), в портфеле пенсионных резервов – не изменилась. Это говорит о том, что НПФ проводили ребалансировку портфелей, предпочитая зафиксировать высокую доходность и сохранить риск-профиль на выбранном уровне, отмечают в ЦБ.
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нпф, офз, инвестиции
Экономика, НПФ, ОФЗ, инвестиции
17:09 27.04.2024
 
Негосударственные пенсионные фонды нарастили вложения в ОФЗ

ЦБ: негосударственные пенсионные фонды в 2023 году нарастили вложения в ОФЗ

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
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© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в 2023 году нарастили вложения в облигации федерального займа (ОФЗ) - рост долей госбумаг в портфелях фондов составил более 4 процентных пунктов, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ.
"Доля ОФЗ в портфеле пенсионных накоплений НПФ за четвертый квартал 2023 года увеличилась на 4,3 процентного пункта, до 41,1%, в портфеле пенсионных резервов – на 2,3 процентного пункта, до 24,8%. Рост долей ОФЗ в портфелях НПФ по итогам всего 2023 года составил 4,3 и 4,1 процентного пункта соответственно", - говорится в обзоре.
В результате в портфеле пенсионных накоплений НПФ ОФЗ стали крупнейшим объектом вложений. Совокупная доля НПФ на рынке ОФЗ в 2023 году выросла до 9,1% (-0,7 процентного пункта за год), с учетом средств Социального фонда России (СФР, до 2023 года Пенсионный фонд России) – до 12,6% (+2 процентного пункта).
Доля корпоративных облигаций в портфелях НПФ продолжила снижаться – это происходит пятый квартал подряд. В портфеле пенсионных накоплений НПФ доля корпоративных облигаций за четвертый квартал 2023 года понизилась на 2,5 процентного пункта, до 39,5%, в портфеле пенсионных резервов – на 1,6 процентного пункта, до 39,6%. По итогам 2023 года доля корпоративных облигаций в портфеле пенсионных накоплений НПФ сократилась на 8,3 процентного пункта, в портфеле пенсионных резервов НПФ – на 5,3 процентного пункта.
"Сокращение вложений произошло несмотря на большой объем размещений новых выпусков в этом сегменте в 2023 году. Одной из причин такой динамики стало активное участие НПФ в аукционах ОФЗ Минфина России, усилившееся в конце года на фоне роста их доходности. В этот период НПФ в основном приобретали классические ОФЗ с фиксированным купоном", - говорится в обзоре.
Доли акций в обоих портфелях НПФ в четвертом квартале 2023 года сократились: на 0,5 процентного пункта, до 5,9% в портфеле пенсионных накоплений, и на 1,4 процентного пункта, до 9,8% в портфеле пенсионных резервов.
По итогам 2023 года колебание долей акций в портфелях НПФ, несмотря на быстрый рост рынка на фоне ослабления рубля, а также высокую дивидендную доходность, не превысило 1 процентного пункта. Доля вложений в акции в портфеле пенсионных накоплений НПФ незначительно выросла (+0,7 процентного пункта), в портфеле пенсионных резервов – не изменилась. Это говорит о том, что НПФ проводили ребалансировку портфелей, предпочитая зафиксировать высокую доходность и сохранить риск-профиль на выбранном уровне, отмечают в ЦБ.
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение. - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Совокупный портфель пенсионных средств в России вырос на 7,2 процента
16:39
 
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