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Россияне отметили рост цен на отдых в стране

Россияне отметили рост цен на отдых в стране - 27.04.2024, ПРАЙМ

Россияне отметили рост цен на отдых в стране

Практические все опрошенные жители РФ (93,8%) отметили рост цен на отдых в России, следует из проведенного перед майскими праздниками опроса финансовой... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T09:34+0300

2024-04-27T09:34+0300

2024-04-27T09:34+0300

экономика

внутренний туризм

россияне

внутренние туры

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Практические все опрошенные жители РФ (93,8%) отметили рост цен на отдых в России, следует из проведенного перед майскими праздниками опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, сообщила "Газета.Ru".По мнению 67,7% опрошенных, инфляция в стране оказалась на значительном уровне, поэтому подорожали и путешествия по стране. При этом 4,5% респондентов не заметили ценовых изменений, а 1,7% зафиксировали даже их снижение.Вместе с тем, 48,8% участников опроса считают главным фактором при выборе места отдыха стоимость путешествия.Из данных опроса следует, что параллельно росту цен за последние два-три года возросло и качество услуг в сфере туризма и отдыха. Так считают 74,2% респондентов. Кроме того, 80% отметили расширение выбора туристических направлений в стране.Webbankir проводила опрос в конце апреля. В нем принимали участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет по всей РФ.

https://1prime.ru/20240423/turizm-847609910.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

внутренний туризм, россияне, внутренние туры