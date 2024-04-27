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Россияне отметили рост цен на отдых в стране - 27.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россияне отметили рост цен на отдых в стране
Россияне отметили рост цен на отдых в стране - 27.04.2024, ПРАЙМ
Россияне отметили рост цен на отдых в стране
Практические все опрошенные жители РФ (93,8%) отметили рост цен на отдых в России, следует из проведенного перед майскими праздниками опроса финансовой... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:34+0300
2024-04-27T09:34+0300
экономика
внутренний туризм
россияне
внутренние туры
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Практические все опрошенные жители РФ (93,8%) отметили рост цен на отдых в России, следует из проведенного перед майскими праздниками опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, сообщила "Газета.Ru".По мнению 67,7% опрошенных, инфляция в стране оказалась на значительном уровне, поэтому подорожали и путешествия по стране. При этом 4,5% респондентов не заметили ценовых изменений, а 1,7% зафиксировали даже их снижение.Вместе с тем, 48,8% участников опроса считают главным фактором при выборе места отдыха стоимость путешествия.Из данных опроса следует, что параллельно росту цен за последние два-три года возросло и качество услуг в сфере туризма и отдыха. Так считают 74,2% респондентов. Кроме того, 80% отметили расширение выбора туристических направлений в стране.Webbankir проводила опрос в конце апреля. В нем принимали участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет по всей РФ.
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внутренний туризм, россияне, внутренние туры
Экономика, внутренний туризм, россияне, внутренние туры
09:34 27.04.2024
 
Россияне отметили рост цен на отдых в стране

Webbankir: почти все россияне заявили о росте цен на отдых по России

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Практические все опрошенные жители РФ (93,8%) отметили рост цен на отдых в России, следует из проведенного перед майскими праздниками опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, сообщила "Газета.Ru".
По мнению 67,7% опрошенных, инфляция в стране оказалась на значительном уровне, поэтому подорожали и путешествия по стране. При этом 4,5% респондентов не заметили ценовых изменений, а 1,7% зафиксировали даже их снижение.
Вместе с тем, 48,8% участников опроса считают главным фактором при выборе места отдыха стоимость путешествия.
Из данных опроса следует, что параллельно росту цен за последние два-три года возросло и качество услуг в сфере туризма и отдыха. Так считают 74,2% респондентов.
Кроме того, 80% отметили расширение выбора туристических направлений в стране.
Webbankir проводила опрос в конце апреля. В нем принимали участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет по всей РФ.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2024
Немецкие туристы оказались поражены уровнем жизни в России
23 апреля, 11:52
 
Экономикавнутренний туризмроссияневнутренние туры
 
 
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