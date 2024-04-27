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Названы города, где в мае сильнее всего подешевеют отели "три звезды"

Названы города, где в мае сильнее всего подешевеют отели "три звезды" - 27.04.2024, ПРАЙМ

Названы города, где в мае сильнее всего подешевеют отели "три звезды"

Российским туристам, которые ищут отели категории "три звезды" на май, выгодно будет отдохнуть в Ростове-на-Дону, Ялте и Перми - отдых там подешевеет по... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T05:58+0300

2024-04-27T05:58+0300

2024-04-27T05:58+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Российским туристам, которые ищут отели категории "три звезды" на май, выгодно будет отдохнуть в Ростове-на-Дону, Ялте и Перми - отдых там подешевеет по отношению к апрелю сильнее, чем на других направлениях, говорится в исследовании сервиса путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Там проанализировали цены на отели категории "три звезды" на 100 популярных направлениях по России. "Заметнее всего подешевело жилье в Ростове-на-Дону: ночь в трехзвездочной гостинице обойдется путешественникам в среднем в 1,5 тысячи рублей, что на 25% ниже, чем в апреле. Также сэкономить можно на проживании в Ялте: номер стоит около 2 тысяч рублей, это на 23% меньше, чем в середине весны. Почти на столько же, на 21% (или до 2 тысяч рублей), снизились цены на отели Перми", - рассказали аналитики. Кроме того, по данным сервиса, выгоднее, чем в апреле, в мае получится отдохнуть в Севастополе: средняя стоимость ночи снизилась на 20% и сейчас составляет 1,8 тысячи рублей. Замыкает пятерку Иркутск, где номер обойдется в 2,5 тысячи рублей (минус 18% за месяц). "В список мест, где проживание выйдет дешевле, чем в апреле, также вошли Волгоград, где на 17% подешевели отели, до 2 тысячи рублей за ночь, Хабаровск (минус 16%, 2,8 тысячи рублей), Архыз (минус 15%, 3,5 тысячи рублей), Грозный (минус 15%, 4 тысячи рублей) и Пятигорск (минус 10%, 3 тысячи рублей)", - отметили в OneTwoTrip.

https://1prime.ru/20240423/turizm-847624581.html

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