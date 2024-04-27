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"Не менее болезненно". Медведев нашел ответ на хамство США с активами

"Не менее болезненно". Медведев нашел ответ на хамство США с активами - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Не менее болезненно". Медведев нашел ответ на хамство США с активами

Ответ на американский закон о конфискации российских активов может быть только асимметричным, считает председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T13:13+0300

2024-04-27T13:13+0300

2024-04-27T13:37+0300

экономика

замороженные российские активы

дмитрий медведев

сша

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ответ на американский закон о конфискации российских активов может быть только асимметричным, считает председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.По его мнению, Москва не сможет дать полностью симметричный ответ "на это штатовское хамство о беззастенчивом похищении наших ценностей" из-за отсутствия значимого количества американского госимущества, в том числе денег, прав и иных активов. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Поэтому ответ может быть только асимметричный. Кстати, не факт, что он будет менее болезненным. Речь идет об обращении взыскания, например по решению суда, на имущество частных лиц, находящееся в юрисдикции России (деньги, недвижимость и движимое имущество в натуральной форме, имущественные права)", — пояснил Медведев. Он отметил, что "это сложная история", так как указанные лица являлись инвесторами в экономику РФ и им гарантировали неприкосновенность их права частной собственности. Но позднее случилось непредвиденное – "их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную", пояснил председатель Совбеза РФ. Он полагает, что Запад создал механизм незаконного присвоения российских ценностей, полностью противоречащий международному и российскому праву. "На это необходимо дать ответ. И он в известном смысле есть в нашем законодательстве", — подчеркнул Медведев. Он считает, что в качестве такого ответа Россия может применить так называемые реторсии. Согласно статье 1194 Гражданского кодекса, правительством РФ может устанавливать ответные ограничения в отношении имущественных и личных неимущественных прав граждан и юридических лиц тех стран, в которых имеются специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан и юридических лиц. Медведев выразил мнение, что данное правило следует расширить, в статье нужно предусматривать не только ограничение прав иностранцев, но и их прекращение для обращения взыскания в пользу РФ, а также российских юридических и физических лиц, на имущество иностранных субъектов права из недружественных стран. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.Эта тема стояла на повестке дня и в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7. По ее итогам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что объединение движется к тому, чтобы получить решение по использованию активов в соответствии с международным правом.

https://1prime.ru/20240426/medvedev-847728452.html

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сша

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замороженные российские активы, дмитрий медведев, сша