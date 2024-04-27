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Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в мае

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в мае - 27.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, кому повысят пенсию в мае

C первого мая доплаты к пенсиям получат работники угольной промышленности и летчики гражданской авиации, а также граждане, которым исполнилось 80 лет, и те,... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T02:02+0300

2024-04-27T02:02+0300

2024-04-27T02:02+0300

пенсии

юлия финогенова

доплаты

эксклюзив

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. C первого мая доплаты к пенсиям получат работники угольной промышленности и летчики гражданской авиации, а также граждане, которым исполнилось 80 лет, и те, кому была присвоена I группа инвалидности. Об этом агентству “Прайм” рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.“С мая пересчитают (назначат или возобновят) ежемесячную доплату к пенсии неработающим работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Размер выплаты определяется индивидуально и зависит от зарплаты работника и продолжительности специального стажа”, - уточнила она.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо словам экономиста, размер ежемесячной доплаты является отдельной социальной выплатой, не зависящей от вида пенсии, к которой она установлена. Источник финансирования - взносы в бюджет СФР предприятий угольной промышленности и организаций, использующих труд членов летных экипажей.Для получения права на ежемесячную доплату необходимо наличие спецстажа. Так, для членов летных экипажей необходима выслуга лет не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.Для лиц, работавших в организациях угольной промышленности полный рабочий день на подземных и открытых горных работах - не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий - горнорабочих очистного забоя, проходчиков и т.д.Назначение и возобновление доплат, а также их перерасчет работникам угольной промышленности и членам летных экипажей происходит через подачу заявления в территориальное отделение СФР. Для выплат с мая заявление необходимо было подать в первом квартале этого года, уточнила Финогенова.Помимо этого, в мае будут повышены пенсии гражданам, которым исполнилось 80 лет, или тем, кому была присвоена I группа инвалидности. С мая эти категории получателей пенсий, не имеющие иждивенцев, будут получать фиксированные выплаты в структуре страховой пенсии в двойном размере: 16 269, 76 рубля. Если на иждивении 80-ти летних граждан или граждан-инвалидов I группы находятся нетрудоспособные члены семьи, то размер фиксированной выплаты увеличивается.Для уволившихся в марте пенсионеров в мае будут также увеличены размеры получаемых ими пенсий с учетом индексаций, которые пришлись на период официальной занятости работающих пенсионеров.

https://1prime.ru/20240422/pensii-847533229.html

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пенсии, юлия финогенова, доплаты, эксклюзив