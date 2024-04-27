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ЕС призвал Россию не передавать европейский бизнес во временное управление

ЕС призвал Россию не передавать европейский бизнес во временное управление - 27.04.2024, ПРАЙМ

ЕС призвал Россию не передавать европейский бизнес во временное управление

Европейский союз призвал Россию отменить решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, заявила европейская внешнеполитическая... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T19:39+0300

2024-04-27T19:39+0300

2024-04-27T19:39+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 апр – ПРАЙМ. Европейский союз призвал Россию отменить решение о передаче во временное управление активов компаний Германии и Италии, заявила европейская внешнеполитическая служба. 26 апреля президент России Владимир Путин передал во временное управление АО "Газпром бытовые системы" российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate.Российская структура немецкой Bosch искала покупателей на два завода, которые находятся в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, с августа 2022 года. Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС. По данным Holodilnik.ru, в первом полугодии 2021-го общий объем продаж Bosch в категории крупной бытовой техники составлял более полумиллиона устройств, а в 2022-м — только 412 тысяч.Немецкий концерн Siemens объявил, что уйдет из России весной 2022-го. Официальное заявление компании появилось в мае того же года. Все это время компания оценивала ситуацию, чтобы "обеспечить безопасность" трех тысяч ее сотрудников в России. Концерн присутствовал в 40 городах России. За 2021 год выручка российского ООО "Сименс" составила 834 миллионов евро.История взаимоотношений компании Siemens с нашей страной начинается в 1851 году, тогда был заключен контракт на поставку 75 стрелочных телеграфных аппаратов для строящейся линии Москва — Санкт-Петербург.

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