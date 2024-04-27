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Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро

Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро - 27.04.2024, ПРАЙМ

Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро

Райффайзенбанк вдвое увеличил комиссию на трансграничные переводы в евро при оформлении в клиентском офисе, ее размер составит 3% от суммы перевода, но не более | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T18:26+0300

2024-04-27T18:26+0300

2024-04-27T18:26+0300

райффайзенбанк

денежный перевод

евро

комиссия за переводы

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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк вдвое увеличил комиссию на трансграничные переводы в евро при оформлении в клиентском офисе, ее размер составит 3% от суммы перевода, но не более тысячи евро, такие условия будут действовать с 1 по 31 мая, говорится в сообщении на сайте банка. "При оформлении трансграничного перевода в евро в клиентском офисе Райффайзенбанка комиссия составит 3% от суммы перевода, максимальный размер комиссии — 1000 евро", сказано в публикации. На сегодняшний день за проведение трансграничных переводов в евро комиссия составляет 1% от суммы перевода при оформлении в системе "Райффайзен Онлайн" и 1,5% при оформлении в клиентском офисе Райффайзенбанка. Максимальный размер комиссии составляет 500 евро. Также в сообщении отмечается, что с 1 по 31 мая банк не стал менять действие специальных условий оплаты комиссии при проведении трансграничных переводов в евро в мобильном приложении и онлайн-банке.

https://1prime.ru/20240412/rayffayzen-847347629.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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