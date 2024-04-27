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Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро
Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро - 27.04.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро
Райффайзенбанк вдвое увеличил комиссию на трансграничные переводы в евро при оформлении в клиентском офисе, ее размер составит 3% от суммы перевода, но не более | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T18:26+0300
2024-04-27T18:26+0300
райффайзенбанк
денежный перевод
евро
комиссия за переводы
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк вдвое увеличил комиссию на трансграничные переводы в евро при оформлении в клиентском офисе, ее размер составит 3% от суммы перевода, но не более тысячи евро, такие условия будут действовать с 1 по 31 мая, говорится в сообщении на сайте банка. "При оформлении трансграничного перевода в евро в клиентском офисе Райффайзенбанка комиссия составит 3% от суммы перевода, максимальный размер комиссии — 1000 евро", сказано в публикации. На сегодняшний день за проведение трансграничных переводов в евро комиссия составляет 1% от суммы перевода при оформлении в системе "Райффайзен Онлайн" и 1,5% при оформлении в клиентском офисе Райффайзенбанка. Максимальный размер комиссии составляет 500 евро. Также в сообщении отмечается, что с 1 по 31 мая банк не стал менять действие специальных условий оплаты комиссии при проведении трансграничных переводов в евро в мобильном приложении и онлайн-банке.
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райффайзенбанк, денежный перевод, евро, комиссия за переводы
Райффайзенбанк, денежный перевод, евро, комиссия за переводы
18:26 27.04.2024
 
Райффайзенбанк в мае вдвое увеличит комиссию на переводы в евро

Райффайзенбанк с 1 мая вдвое повысит комиссию на переводы в евро через отделения

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗакрытое акционерное общество "Райффайзенбанк"
Закрытое акционерное общество Райффайзенбанк - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Райффайзенбанк вдвое увеличил комиссию на трансграничные переводы в евро при оформлении в клиентском офисе, ее размер составит 3% от суммы перевода, но не более тысячи евро, такие условия будут действовать с 1 по 31 мая, говорится в сообщении на сайте банка.
"При оформлении трансграничного перевода в евро в клиентском офисе Райффайзенбанка комиссия составит 3% от суммы перевода, максимальный размер комиссии — 1000 евро", сказано в публикации.
На сегодняшний день за проведение трансграничных переводов в евро комиссия составляет 1% от суммы перевода при оформлении в системе "Райффайзен Онлайн" и 1,5% при оформлении в клиентском офисе Райффайзенбанка. Максимальный размер комиссии составляет 500 евро.
Также в сообщении отмечается, что с 1 по 31 мая банк не стал менять действие специальных условий оплаты комиссии при проведении трансграничных переводов в евро в мобильном приложении и онлайн-банке.
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