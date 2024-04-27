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Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу
Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу - 27.04.2024, ПРАЙМ
Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу
Перевозить грузы на дачу следует в соответствии с правилами перевозки, которые подробно изложены в ПДД. Подробности агентству “Прайм” рассказал заведующий... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T01:01+0300
2024-04-27T01:01+0300
2024-04-27T01:01+0300
юрист
анатолий миронов
грузы
перевозка грузов
эксклюзив
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Перевозить грузы на дачу следует в соответствии с правилами перевозки, которые подробно изложены в ПДД. Подробности агентству “Прайм” рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Прежде всего, следует воздержаться от перевозки груза, превышающего 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. "Чтобы передвигаться с таким багажом по дорогам общего пользования, нужно вначале получить особое разрешение ГИБДД", - предупреждает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже важно обращать внимание на массу перевозимого груза. По словам юриста, она не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. А сам груз должен быть разумно размещен в машине и закреплен так, чтобы исключить его падение.Кроме того, груз не должен ограничивать водителю обзор и не должен затруднять управление. Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз". А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.Требование ПДД гласит: "Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений либо прекратить дальнейшее движение"."Таким образом, при нарушении правил перевозки, то есть совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.21 КоАП РФ наказание может не ограничиться штрафом в 500 рублей", - разъясняет адвокат.Если груз загораживает регистрационный знак автомобиля, сотрудники ДПС могут заподозрить, что так водитель намеренно скрывает его от прочтения."В таком случае стражи порядка могут попытаться привлечь водителя к ответственности по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ. Наказанием может стать штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев", - предупреждает Миронов.Впрочем, по словам адвоката, такая правовая позиция является "более чем спорной", и, при надлежащей защите водительское удостоверение скорее всего удастся вернуть. Но для восстановления справедливости придется потратить время, силы и средства.Чтобы не случилось всех этих неприятностей, будьте внимательны. "Помните и соблюдайте Правила дорожного движения не только и не столько во избежание штрафов, но прежде всего, для собственного блага и безопасности окружающих", - заключил Анатолий Миронов.
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юрист, анатолий миронов, грузы, перевозка грузов, эксклюзив
юрист, Анатолий Миронов, грузы, перевозка грузов, Эксклюзив
Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу
Юрист Миронов: неправильная перевозка грузов грозит штрафом до 5 тысяч
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Перевозить грузы на дачу следует в соответствии с правилами перевозки, которые подробно изложены в ПДД. Подробности агентству “Прайм” рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Прежде всего, следует воздержаться от перевозки груза, превышающего 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. "Чтобы передвигаться с таким багажом по дорогам общего пользования, нужно вначале получить особое разрешение ГИБДД", - предупреждает эксперт.
Также важно обращать внимание на массу перевозимого груза. По словам юриста, она не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. А сам груз должен быть разумно размещен в машине и закреплен так, чтобы исключить его падение.
Кроме того, груз не должен ограничивать водителю обзор и не должен затруднять управление. Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз". А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.
Требование ПДД гласит: "Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений либо прекратить дальнейшее движение".
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"Таким образом, при нарушении правил перевозки, то есть совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.21 КоАП РФ наказание может не ограничиться штрафом в 500 рублей", - разъясняет адвокат.
Если груз загораживает регистрационный знак автомобиля, сотрудники ДПС могут заподозрить, что так водитель намеренно скрывает его от прочтения.
"В таком случае стражи порядка могут попытаться привлечь водителя к ответственности по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ. Наказанием может стать штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев", - предупреждает Миронов.
Впрочем, по словам адвоката, такая правовая позиция является "более чем спорной", и, при надлежащей защите водительское удостоверение скорее всего удастся вернуть. Но для восстановления справедливости придется потратить время, силы и средства.
Чтобы не случилось всех этих неприятностей, будьте внимательны. "Помните и соблюдайте Правила дорожного движения не только и не столько во избежание штрафов, но прежде всего, для собственного блага и безопасности окружающих", - заключил Анатолий Миронов.
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