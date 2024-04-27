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Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу

Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу - 27.04.2024, ПРАЙМ

Водителей предупредили о штрафах за вывоз вещей на дачу

Перевозить грузы на дачу следует в соответствии с правилами перевозки, которые подробно изложены в ПДД. Подробности агентству “Прайм” рассказал заведующий... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T01:01+0300

2024-04-27T01:01+0300

2024-04-27T01:01+0300

юрист

анатолий миронов

грузы

перевозка грузов

эксклюзив

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Перевозить грузы на дачу следует в соответствии с правилами перевозки, которые подробно изложены в ПДД. Подробности агентству “Прайм” рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Прежде всего, следует воздержаться от перевозки груза, превышающего 2,55 метра в ширину и четыре метра в высоту. "Чтобы передвигаться с таким багажом по дорогам общего пользования, нужно вначале получить особое разрешение ГИБДД", - предупреждает эксперт.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТакже важно обращать внимание на массу перевозимого груза. По словам юриста, она не должна превышать величин, установленных предприятием-изготовителем. А сам груз должен быть разумно размещен в машине и закреплен так, чтобы исключить его падение.Кроме того, груз не должен ограничивать водителю обзор и не должен затруднять управление. Если груз выступает за габариты спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 40 сантиметров, то он должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз". А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.Требование ПДД гласит: "Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений либо прекратить дальнейшее движение"."Таким образом, при нарушении правил перевозки, то есть совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.21 КоАП РФ наказание может не ограничиться штрафом в 500 рублей", - разъясняет адвокат.Если груз загораживает регистрационный знак автомобиля, сотрудники ДПС могут заподозрить, что так водитель намеренно скрывает его от прочтения."В таком случае стражи порядка могут попытаться привлечь водителя к ответственности по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ. Наказанием может стать штраф в 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев", - предупреждает Миронов.Впрочем, по словам адвоката, такая правовая позиция является "более чем спорной", и, при надлежащей защите водительское удостоверение скорее всего удастся вернуть. Но для восстановления справедливости придется потратить время, силы и средства.Чтобы не случилось всех этих неприятностей, будьте внимательны. "Помните и соблюдайте Правила дорожного движения не только и не столько во избежание штрафов, но прежде всего, для собственного блага и безопасности окружающих", - заключил Анатолий Миронов.

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юрист, анатолий миронов, грузы, перевозка грузов, эксклюзив