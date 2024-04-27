https://1prime.ru/20240427/platezhi-847762548.html

США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход

США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход - 27.04.2024, ПРАЙМ

США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход

Из-за опасений китайских банков в отношении американских санкций платежи российских компаний в Поднебесную значительно осложнились. В связи с этим к... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T11:15+0300

2024-04-27T11:15+0300

2024-04-27T11:20+0300

экономика

россия

платежи

китай

вторичные санкции

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МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Из-за опасений китайских банков в отношении американских санкций платежи российских компаний в Поднебесную значительно осложнились. В связи с этим к сегодняшнему дню уже около половины транзакций из России в Китай проходят через посредничество третьих стан, сообщает Reuters.По информации источников Reuters, посредниками в этих операциях выступают компании Гонконга, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и других стран, где россияне чувствуют себя сравнительно спокойно.Использование юрлиц из третьих стран в платежных схемах чревато определенными финансовыми потерями из-за высоких комиссий и риска конфискации грузов. Однако многие российские компании предпочитают нести некоторые убытки, нежели терпеть длительные задержки в оплате и погрузке товаров.В декабре прошлого года Министерство финансов США получило право вводить ограничения в отношении финансовых организаций третьих стран, которые обслуживают российские компании, против которых были введены санкции, и тех, кто способствует поставкам товаров в интересах ВПК России.Китайские банки начали сокращать прямые контакты с Российской Федерацией с начала 2024 года.После этого одни организации ужесточили проверки, а другим оказалось проще прекратить принимать платежи из России, причем вне зависимости от выбранной валюты.

https://1prime.ru/20240417/kitay-847447827.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, платежи, китай, вторичные санкции