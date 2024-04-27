Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240427/platezhi-847762548.html
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход - 27.04.2024, ПРАЙМ
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход
Из-за опасений китайских банков в отношении американских санкций платежи российских компаний в Поднебесную значительно осложнились. В связи с этим к... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:15+0300
2024-04-27T11:20+0300
экономика
россия
платежи
китай
вторичные санкции
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/23/840982381_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ebea964a28dacf7b0c9784d212e5d4c1.jpg
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Из-за опасений китайских банков в отношении американских санкций платежи российских компаний в Поднебесную значительно осложнились. В связи с этим к сегодняшнему дню уже около половины транзакций из России в Китай проходят через посредничество третьих стан, сообщает Reuters.По информации источников Reuters, посредниками в этих операциях выступают компании Гонконга, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и других стран, где россияне чувствуют себя сравнительно спокойно.Использование юрлиц из третьих стран в платежных схемах чревато определенными финансовыми потерями из-за высоких комиссий и риска конфискации грузов. Однако многие российские компании предпочитают нести некоторые убытки, нежели терпеть длительные задержки в оплате и погрузке товаров.В декабре прошлого года Министерство финансов США получило право вводить ограничения в отношении финансовых организаций третьих стран, которые обслуживают российские компании, против которых были введены санкции, и тех, кто способствует поставкам товаров в интересах ВПК России.Китайские банки начали сокращать прямые контакты с Российской Федерацией с начала 2024 года.После этого одни организации ужесточили проверки, а другим оказалось проще прекратить принимать платежи из России, причем вне зависимости от выбранной валюты.
https://1prime.ru/20240417/kitay-847447827.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84098/23/840982381_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7aea1d9403f5e54fcfb56bf2d64191fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, платежи, китай, вторичные санкции
Экономика, РОССИЯ, платежи, КИТАЙ, вторичные санкции
11:15 27.04.2024 (обновлено: 11:20 27.04.2024)
 
США пригрозили Китаю санкциями из-за России. Но они нашли выход

Reuters: половина платежей России в Китай проходит через третьи страны

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВеликая китайская стена
Великая китайская стена - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр – ПРАЙМ. Из-за опасений китайских банков в отношении американских санкций платежи российских компаний в Поднебесную значительно осложнились. В связи с этим к сегодняшнему дню уже около половины транзакций из России в Китай проходят через посредничество третьих стан, сообщает Reuters.
По информации источников Reuters, посредниками в этих операциях выступают компании Гонконга, Киргизии, Казахстана, ОАЭ и других стран, где россияне чувствуют себя сравнительно спокойно.
Использование юрлиц из третьих стран в платежных схемах чревато определенными финансовыми потерями из-за высоких комиссий и риска конфискации грузов. Однако многие российские компании предпочитают нести некоторые убытки, нежели терпеть длительные задержки в оплате и погрузке товаров.
В декабре прошлого года Министерство финансов США получило право вводить ограничения в отношении финансовых организаций третьих стран, которые обслуживают российские компании, против которых были введены санкции, и тех, кто способствует поставкам товаров в интересах ВПК России.
% Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
СМИ: крупные банки Китая отказались принимать платежи из России
17 апреля, 09:37
Китайские банки начали сокращать прямые контакты с Российской Федерацией с начала 2024 года.
После этого одни организации ужесточили проверки, а другим оказалось проще прекратить принимать платежи из России, причем вне зависимости от выбранной валюты.
 
ЭкономикаРОССИЯплатежиКИТАЙвторичные санкции
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала