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Росконгресс рассказал о подготовке к ПМЭФ - 27.04.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Росконгресс рассказал о подготовке к ПМЭФ
Росконгресс рассказал о подготовке к ПМЭФ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Росконгресс рассказал о подготовке к ПМЭФ
Санкт-Петербург активно готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), город традиционно продемонстрирует традиционно... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T09:54+0300
2024-04-27T09:54+0300
экономика
пмэф
санкт-петербург
росконгресс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Санкт-Петербург активно готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), город традиционно продемонстрирует традиционно высокий уровень гостеприимства, сообщает Фонд Росконгресс. Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым. "Петербургский международный экономический форум – один из ярких брендов нашего города, известный во всем мире. Вопреки всем внешним ограничениям его популярность с каждым годом только возрастает. В работе ПМЭФ-2023 приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран мира. Убежден, что и в этом году география участников будет не менее обширной, а Петербург продемонстрирует традиционно высокий уровень гостеприимства", – отметил губернатор города Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. В частности, ведется подготовка городской инфраструктуры, прорабатываются маршруты следования участников до мест проведения ключевых мероприятий. Текущий плановый ремонт автодорог, пролегающих по маршруту следования участников ПМЭФ, будет завершен до конца мая. Совместно с Роспотребнадзором решаются вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников и гостей форума. В настоящее время в Петербурге ведется благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения мероприятий и магистралям движения участников ПМЭФ. В Московском и Пушкинском районах к форуму высадят более 250 тысяч однолетних цветочных растений, 5 тысяч кустарников, порядка 70 деревьев, установят более 1,5 тысяч подвесных цветочных композиций. Экспозиционно-деловая зона Петербурга на ПМЭФ, как и в предыдущие годы, составит 1,7 тысячи квадратных метров. Деловая программа города будет утверждена до 20 мая. 27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.
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пмэф, санкт-петербург, росконгресс
Экономика, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Росконгресс
09:54 27.04.2024
 
Росконгресс рассказал о подготовке к ПМЭФ

Росконгресс: Петербург готовится к ПМЭФ, продемонстрирует высокий уровень гостеприимства

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБелые ночи в Санкт-Петербурге
Белые ночи в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. Санкт-Петербург активно готовится к проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), город традиционно продемонстрирует традиционно высокий уровень гостеприимства, сообщает Фонд Росконгресс.
Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым.
"Петербургский международный экономический форум – один из ярких брендов нашего города, известный во всем мире. Вопреки всем внешним ограничениям его популярность с каждым годом только возрастает. В работе ПМЭФ-2023 приняли участие 17 тысяч человек из 130 стран мира. Убежден, что и в этом году география участников будет не менее обширной, а Петербург продемонстрирует традиционно высокий уровень гостеприимства", – отметил губернатор города Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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В частности, ведется подготовка городской инфраструктуры, прорабатываются маршруты следования участников до мест проведения ключевых мероприятий. Текущий плановый ремонт автодорог, пролегающих по маршруту следования участников ПМЭФ, будет завершен до конца мая. Совместно с Роспотребнадзором решаются вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия участников и гостей форума.
В настоящее время в Петербурге ведется благоустройство территорий, прилегающих к основным площадкам проведения мероприятий и магистралям движения участников ПМЭФ. В Московском и Пушкинском районах к форуму высадят более 250 тысяч однолетних цветочных растений, 5 тысяч кустарников, порядка 70 деревьев, установят более 1,5 тысяч подвесных цветочных композиций.
Экспозиционно-деловая зона Петербурга на ПМЭФ, как и в предыдущие годы, составит 1,7 тысячи квадратных метров. Деловая программа города будет утверждена до 20 мая.
27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.
 
ЭкономикаПМЭФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРосконгресс
 
 
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