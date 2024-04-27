Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240427/pmef-847759565.html
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:00+0300
2024-04-27T10:00+0300
росконгресс
пмэф
концерты
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/65/828586567_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_b155abb963d0e02926c744ad6d86ea00.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов, сообщает Фонд Росконгресс. Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым. В настоящее время программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование оргкомитета ПМЭФ. Отмечается, что по традиции предусмотрены мероприятия не только для участников форума, но для жителей и гостей города. "На Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны" состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады", - говорится в сообщении. В период проведения ПМЭФ во второй раз пройдет международная многодневная велогонка "Золото Ладоги". 27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.
https://1prime.ru/20240422/pmef-2024-847566972.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82858/65/828586567_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f9a6f74385af44d78769b7be60da27ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росконгресс, пмэф, концерты
Росконгресс, ПМЭФ, концерты
10:00 27.04.2024
 
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ

Росконгресс: на ПМЭФ на Дворцовой площади пройдет концерт с участием популярных артистов

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАлександровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Александровская колонна на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов, сообщает Фонд Росконгресс.
Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым.
В настоящее время программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование оргкомитета ПМЭФ. Отмечается, что по традиции предусмотрены мероприятия не только для участников форума, но для жителей и гостей города.
ПМЭФ-2023. Карта России
Росконгресс раскрыл главную тему ПМЭФ-2024
22 апреля, 10:19
"На Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны" состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады", - говорится в сообщении.
В период проведения ПМЭФ во второй раз пройдет международная многодневная велогонка "Золото Ладоги".
27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.
 
РосконгрессПМЭФконцерты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала