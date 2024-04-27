https://1prime.ru/20240427/pmef-847759565.html
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ - 27.04.2024, ПРАЙМ
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:00+0300
2024-04-27T10:00+0300
2024-04-27T10:00+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов, сообщает Фонд Росконгресс. Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым. В настоящее время программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование оргкомитета ПМЭФ. Отмечается, что по традиции предусмотрены мероприятия не только для участников форума, но для жителей и гостей города. "На Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны" состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады", - говорится в сообщении. В период проведения ПМЭФ во второй раз пройдет международная многодневная велогонка "Золото Ладоги". 27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.
https://1prime.ru/20240422/pmef-2024-847566972.html
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росконгресс, пмэф, концерты
Росконгресс, ПМЭФ, концерты
Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ
Росконгресс: на ПМЭФ на Дворцовой площади пройдет концерт с участием популярных артистов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов, сообщает Фонд Росконгресс.
Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым.
В настоящее время программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование оргкомитета ПМЭФ. Отмечается, что по традиции предусмотрены мероприятия не только для участников форума, но для жителей и гостей города.
Росконгресс раскрыл главную тему ПМЭФ-2024
"На Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны" состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады", - говорится в сообщении.
В период проведения ПМЭФ во второй раз пройдет международная многодневная велогонка "Золото Ладоги".
27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.