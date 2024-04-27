https://1prime.ru/20240427/pmef-847759565.html

Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ

Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ - 27.04.2024, ПРАЙМ

Росконгресс анонсировал концерт с популярными артистами в рамках ПМЭФ

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов,... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:00+0300

2024-04-27T10:00+0300

2024-04-27T10:00+0300

росконгресс

пмэф

концерты

https://cdnn.1prime.ru/img/82858/65/828586567_0:207:2909:1843_1920x0_80_0_0_b155abb963d0e02926c744ad6d86ea00.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - ПРАЙМ. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге пройдет концерт с участием популярных артистов, сообщает Фонд Росконгресс. Петербург совместно с профильными федеральными службами ведет подготовку к ПМЭФ в соответствии с планом мероприятий, утвержденным губернатором Александром Бегловым. В настоящее время программа культурных и спортивных событий в настоящее время проходит согласование оргкомитета ПМЭФ. Отмечается, что по традиции предусмотрены мероприятия не только для участников форума, но для жителей и гостей города. "На Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны" состоится концерт с участием популярных артистов российской эстрады", - говорится в сообщении. В период проведения ПМЭФ во второй раз пройдет международная многодневная велогонка "Золото Ладоги". 27-й Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 5 по 8 июня.

https://1prime.ru/20240422/pmef-2024-847566972.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росконгресс, пмэф, концерты