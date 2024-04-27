https://1prime.ru/20240427/pmef-847783535.html

В МИД прошла презентация ПМЭФ-2024

В МИД прошла презентация ПМЭФ-2024 - 27.04.2024, ПРАЙМ

В МИД прошла презентация ПМЭФ-2024

В МИД России прошла презентация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для глав иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:40+0300

2024-04-27T17:40+0300

2024-04-27T17:40+0300

россия

пмэф

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. В МИД России прошла презентация Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) для глав иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, в ходе которой послов ознакомили с архитектурой и ключевыми направлениями работы форума, сообщили в российском дипведомстве. "В пресс-центре МИД России состоялся брифинг по тематике XXVII Петербургского международного экономического форума (5-8 июня) для аккредитованных в России глав дипломатических миссий ряда иностранных государств. Руководство фонда "Росконгресс" при поддержке департамента экономического сотрудничества МИД России провело креативную презентацию ПМЭФ-2024, представило его архитектуру и ключевые направления работы", - говорится в сообщении МИД. В дипведомстве отметили, что повестка дня Петербургского форума будет опираться на девиз "Основа многополярности – формирование новых центров роста". "На ПМЭФ рождаются новые смыслы, обсуждаются стратегии – деловые, экономико-политические, экологические. Как мы знаем, экология занимает одно из важнейших мест в умах политиков и бизнесменов, потому что планета у нас одна и ее необходимо беречь", – сказал председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. По его словам, ПМЭФ занимает одно из важнейших мест в календаре фонда "Росконгресс", который ориентирован на проведение большого количества мероприятий в основном с экономической и политической повесткой. "Все наши мероприятия сопровождают и спортивные, культурные события, которые помогают установить более доверительные, крепкие отношения между участниками", - подчеркнул Стуглев. В ходе мероприятия выступил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. "Форум – это одно из самых значимых событий года в нашей экономической жизни, и Северная столица примет его уже в 27-й раз. На берегах Невы, в период прекрасных белых ночей – это традиционно создает очень благоприятную и дружескую атмосферу для плодотворной дискуссии", - отметил он. По сообщению российского дипведомства, ПМЭФ-2024 объединит на своей площадке "делегации на высшем уровне, профильных министров, видных политиков и парламентских лидеров, руководителей международных организаций, "капитанов" мирового бизнеса, представителей экспертных и научно-академических кругов". "В 2023 году участниками форума стали свыше 17 тысяч человек из 130 стран. Бизнес был представлен 6 тысячами участников из более 3 тысяч компаний из 75 стран. Мероприятие освещали около 4 тысяч журналистов из большинства государств мира, представляющих телевидение, печатные и электронные СМИ. Все эти факты позволяют сказать, что ПМЭФ стал еще популярней и продолжает быть одной из ведущих мировых площадок по экономической тематике", - подчеркнули в министерстве.

https://1prime.ru/20240427/pmef-847759286.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пмэф, новости