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Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района - 27.04.2024, ПРАЙМ
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Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района
Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района - 27.04.2024, ПРАЙМ
Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района
Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области. Затопленными оказались 14 приусадебных участков, мост и участок... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:08+0300
2024-04-27T15:30+0300
происшествия
тюменская область
паводок
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – ПРАЙМ. Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области. Затопленными оказались 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами. Об этом сообщил глава района Леонид Сауков. "Уровень воды в реке Тобол … в селе Коркино по состоянию на 14 часов (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра. Вода вышла на пойму по всей территории района", - написал он в телеграм.Губернатор уточнил, что в Коркино подтопило 14 приусадебных участков, затопило мост, а также отрезало 22 дома на улице Буденного. По его словам, жители переехали в ПВР или к родственникам.Кроме того, отмечается, что ниже по течению Тобола затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина, организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.Режим ЧС действует на территории Тюменской области с 8 апреля.11 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание по ликвидации последствий паводков. Министр финансов Антон Силуанов, выступая там, заявлял, что пострадавшие регионы получат деньги на восстановление. При этом глава государства раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим, добавив, что необходимо установить единые подходы оценки и корректировки размеров выплат вне зависимости от обеспечения регионов.
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тюменская область, паводок
Происшествия, Тюменская область, паводок
15:08 27.04.2024 (обновлено: 15:30 27.04.2024)
 
Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района

Вода из реки Тобол вышла на пойму на территории Упоровского района под Тюменью

© РИА Новости . Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкРазлив реки Тобол в районе Омского моста в Кургане
Разлив реки Тобол в районе Омского моста в Кургане - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Евгений Кузьмин
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – ПРАЙМ. Вода из реки Тобол вышла на пойму на всей территории Упоровского района Тюменской области. Затопленными оказались 14 приусадебных участков, мост и участок дороги между населенными пунктами. Об этом сообщил глава района Леонид Сауков.
"Уровень воды в реке Тобол … в селе Коркино по состоянию на 14 часов (12.00 мск) составляет 8,68 метра, в Упорово – 6,84 метра. Вода вышла на пойму по всей территории района", - написал он в телеграм.
Губернатор уточнил, что в Коркино подтопило 14 приусадебных участков, затопило мост, а также отрезало 22 дома на улице Буденного. По его словам, жители переехали в ПВР или к родственникам.
Кроме того, отмечается, что ниже по течению Тобола затоплен участок дороги Суерка – Старая Шадрина, организован проезд по лесной дороге, автобусное сообщение до деревни Старая Шадрина на период паводка приостановлено. Все жители деревни Губина эвакуированы.
Паводок в Тюменской области. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
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Режим ЧС действует на территории Тюменской области с 8 апреля.
11 апреля президент России Владимир Путин проводил совещание по ликвидации последствий паводков. Министр финансов Антон Силуанов, выступая там, заявлял, что пострадавшие регионы получат деньги на восстановление.
При этом глава государства раскритиковал темпы оказания помощи пострадавшим, добавив, что необходимо установить единые подходы оценки и корректировки размеров выплат вне зависимости от обеспечения регионов.
 
ПроисшествияТюменская областьпаводок
 
 
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