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В России заметно выросли продажи новых марок одежды и обуви

В России заметно выросли продажи новых марок одежды и обуви - 27.04.2024, ПРАЙМ

В России заметно выросли продажи новых марок одежды и обуви

Продажи новых марок одежды и обуви выросли в России в 2023 году на 10-15% относительно предшествующего года, а спрос на товары в этой категории в целом... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T07:34+0300

2024-04-27T07:34+0300

2024-04-27T07:35+0300

экономика

россия

продажи

одежда

обувь

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Продажи новых марок одежды и обуви выросли в России в 2023 году на 10-15% относительно предшествующего года, а спрос на товары в этой категории в целом увеличился на 11%, подсчитали для РИА Новости аналитики ресурса "Чек Индекс". Так, число покупок в категории одежды и обуви – "выше на 11% по сравнению с 2022 годом". А средняя цена составила 2990 рублей, что на 5% больше, чем год назад. В первом квартале 2024 года число покупок снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и на 13% - по сравнению с 2022 годом. Средняя цена составила 3492 рублей. "На среднюю покупку одежды и обуви все еще оказывает значительное влияние расширение присутствия на отечественном рынке новых, в том числе российских, производителей, которые больше представлены в массовом сегменте. Именно этот сектор растет быстрее всего. Так, продажи новых марок показывают рост продаж в натуральном выражении (штук) на 10-15% год к году", - подсчитали в "Чек Индексе". Отмечается, что на фоне сокращения товаров премиального сегмента и расширения масс-маркета размер средней покупки в fashion-сегменте в целом показывает снижение (на 3-5% год к году). "Спрос на отечественные марки растет прежде всего в сегментах повседневной одежды/обуви, одежды и обуви для туризма, детской и спортивной одежды/обуви. Потребитель все чаще приобретает вещи CTM (собственные торговые марки) российского ритейла, в мультибрендовых магазинах и бутиках, включая точки несетевой торговли", - подчеркнули аналитики. Интернет же, в свою очередь, продолжает обеспечивать продажи большинства зарубежных брендов из масс-маркета, объявивших об уходе с российского рынка.

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россия, продажи, одежда, обувь