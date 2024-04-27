https://1prime.ru/20240427/putin-847772060.html

Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина

Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина - 27.04.2024, ПРАЙМ

Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина

Для каждого россиянина, вне зависимости от его проживания необходимо создать равные условия жизни. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T14:04+0300

2024-04-27T14:04+0300

2024-04-27T14:05+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Для каждого россиянина, вне зависимости от его проживания необходимо создать равные условия жизни. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил президент России Владимир Путин."Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам", - заявил он.Президент отметил, что все средства и дополнительные ресурсы должны способствовать стабильному и долгосрочному развитию городов и сел России, а также сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила несколько путей для борьбы с бедностью в России. В частности, она отметила снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности.

https://1prime.ru/20240427/ekonomika-847771218.html

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россия, владимир путин, новости