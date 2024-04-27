Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240427/putin-847772060.html
Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина
Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина - 27.04.2024, ПРАЙМ
Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина
Для каждого россиянина, вне зависимости от его проживания необходимо создать равные условия жизни. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T14:04+0300
2024-04-27T14:05+0300
экономика
россия
владимир путин
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847005482_0:85:3338:1963_1920x0_80_0_0_aba02b4f866e3e8904b5e82283d3c5aa.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Для каждого россиянина, вне зависимости от его проживания необходимо создать равные условия жизни. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил президент России Владимир Путин."Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам", - заявил он.Президент отметил, что все средства и дополнительные ресурсы должны способствовать стабильному и долгосрочному развитию городов и сел России, а также сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории.Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила несколько путей для борьбы с бедностью в России. В частности, она отметила снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности.
https://1prime.ru/20240427/ekonomika-847771218.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/02/847005482_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_306f11484f566e0f9140d9fab8595a25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, новости
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Новости
14:04 27.04.2024 (обновлено: 14:05 27.04.2024)
 
Путин призвал создать равные условия жизнии для каждого россиянина

Путин: для каждого россиянина нужно создать равные условия жизни

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
 Президент РФ Владимир Путин принимает участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Для каждого россиянина, вне зависимости от его проживания необходимо создать равные условия жизни. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил президент России Владимир Путин.
"Для каждого гражданина, где бы он ни проживал, надо обеспечить равные возможности", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам", - заявил он.
Президент отметил, что все средства и дополнительные ресурсы должны способствовать стабильному и долгосрочному развитию городов и сел России, а также сокращать неравенство в социально-экономическом потенциале территории.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила несколько путей для борьбы с бедностью в России. В частности, она отметила снижение инфляции, усиление защиты от чрезмерной закредитованности, борьба с мошенничеством, поддержка граждан с невысокими доходами и лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию, и программы финансовой грамотности.
Президент Владимир Путин провел совещание О текущем положении дел в экономике России и сфере финансов
Путин сообщил о замедлении инфляции в России
13:45
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала