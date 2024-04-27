https://1prime.ru/20240427/pvo-847776708.html

Россия имеет лучшую интегрированную ПВО в мире, считают в США

Россия имеет лучшую интегрированную ПВО в мире, считают в США - 27.04.2024, ПРАЙМ

Россия имеет лучшую интегрированную ПВО в мире, считают в США

Россия имеет, возможно, самую передовую интегрированную систему противовоздушной обороны в мире, заявил беседе с Business Insider подполковник ВВС США в... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T16:02+0300

2024-04-27T16:02+0300

2024-04-27T16:17+0300

вооружения

f-16

пво

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82804/88/828048841_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_f90ed99178697b017a8c028f9f61fa51.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия имеет, возможно, самую передовую интегрированную систему противовоздушной обороны в мире, заявил беседе с Business Insider подполковник ВВС США в отставке Джон Баум. По его мнению, истребители F-16, которые Запад собирается передать Украине, столкнутся со значительными трудностями из-за действий Вооруженных сил РФ. "(У России — ред.), возможно, одна из самых надежных и передовых интегрированных систем ПВО в мире", — отметил Баум. Он также добавил, что пилоты украинских ВВС, которые будут управлять F-16, могут при взлете сразу оказаться в пределах досягаемости российских систем "земля-воздух".Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов. Кроме того, информационный портал newsbreak.gr сообщал, что Греция готовится продать 108 подлежащих утилизации истребителей. По данным издания, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 могут передать Украине.Посол России в Гааге Александр Шульгин, выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан.Ранее издание Politico отмечало, что среди высокопоставленных офицеров ВСУ сложилось мнение, что когда на Украину прибудут истребители F-16, то в них уже не будет нужды на поле боя, поскольку Россия готова будет эффективно противостоять этим самолетам.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщал, что истребители F-16 не станут серебряной пулей, которая изменит ход боевых действий в пользу Украины.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240427/f16-847774981.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

f-16, пво, вс рф