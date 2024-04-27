https://1prime.ru/20240427/rossiya-847769608.html

"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу

"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу

Россия ударами по военным объектам на Украине показала западным странам способность помешать США поставлять оружие ВСУ, передает агентстсво Bloomberg. | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T13:21+0300

2024-04-27T13:21+0300

2024-04-27T13:21+0300

вооружения

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия ударами по военным объектам на Украине показала западным странам способность помешать США поставлять оружие ВСУ, передает агентстсво Bloomberg.Издание напоминает, что шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля подтвердил обязательство Вашингтона поставить Киеву вооружения на шесть миллиардов долларов, в том числе ракеты Patriot."Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия", - сказано в материалах.Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что ВС России нанесли удар по по складу с боекомплектом на военном аэродроме, расположенном в Николаевской области.Полный текст читайте на ИноСМИ

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сша, украина, россия, сво