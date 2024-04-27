Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу - 27.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240427/rossiya-847769608.html
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу
Россия ударами по военным объектам на Украине показала западным странам способность помешать США поставлять оружие ВСУ, передает агентстсво Bloomberg. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T13:21+0300
2024-04-27T13:21+0300
вооружения
сша
украина
россия
сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/73/838557392_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cd9e4a26f04a17d59fcfbe3ebecf3d05.jpg
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия ударами по военным объектам на Украине показала западным странам способность помешать США поставлять оружие ВСУ, передает агентстсво Bloomberg.Издание напоминает, что шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля подтвердил обязательство Вашингтона поставить Киеву вооружения на шесть миллиардов долларов, в том числе ракеты Patriot."Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия", - сказано в материалах.Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что ВС России нанесли удар по по складу с боекомплектом на военном аэродроме, расположенном в Николаевской области.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240427/f-16-847758757.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83855/73/838557392_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7d4dc1cf73957e48551eeb8d9bb19a8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, россия, сво
Вооружения, США, УКРАИНА, РОССИЯ, СВО
13:21 27.04.2024
 
"Наносят удары": в США заговорили о жестком сигнале России Западу

Bloomberg: Россия мешает притоку оружия из США ударами по объектам на Украине

© РИА Новости . Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Россия ударами по военным объектам на Украине показала западным странам способность помешать США поставлять оружие ВСУ, передает агентстсво Bloomberg.
Издание напоминает, что шеф Пентагона Ллойд Остин 26 апреля подтвердил обязательство Вашингтона поставить Киеву вооружения на шесть миллиардов долларов, в том числе ракеты Patriot.
"Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия", - сказано в материалах.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что ВС России нанесли удар по по складу с боекомплектом на военном аэродроме, расположенном в Николаевской области.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
Бельгия готова поставить Украине истребители F-16 в этом году
09:49
 
ВооруженияСШАУКРАИНАРОССИЯСВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала