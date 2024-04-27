https://1prime.ru/20240427/russian-847774719.html
Центры помощи мигрантам лишили права принимать экзамены по русскому языку
Центры помощи мигрантам лишили права принимать экзамены по русскому языку - 27.04.2024, ПРАЙМ
Центры помощи мигрантам лишили права принимать экзамены по русскому языку
Все двенадцать университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранных граждан, расторгли соглашения со своими коммерческими партнерами, заявили... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T15:13+0300
2024-04-27T15:13+0300
2024-04-27T15:13+0300
трудовые мигранты
экзамены
русский язык
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Все двенадцать университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранных граждан, расторгли соглашения со своими коммерческими партнерами, заявили в Минобрнауки.В Минобрнауки состоялось совещание по вопросам качества проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По общему решению прием экзаменов на коммерческих площадках прекращен. Проверять приезжих будут только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан, считают в министерстве. 19 апреля ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности. Ранее прошедшая в институте проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному. За несколько дней до этого Рособрнадзор вынес предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к этому экзамену.Приезжающие в Россию трудовые мигранты должны учить русский язык и следовать местным традициям, в том числе регионов, где они оказываются, указывал в феврале президент Владимир Путин. Он не раз отмечал, что русский язык выступает объединяющей силой и скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ. А приезжающие к нам трудовые мигранты должны уважать язык, культуру и историю России, именно это должно стать главным принципом обновленной миграционной политики.
https://1prime.ru/20240425/putin-847701387.html
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трудовые мигранты, экзамены, русский язык
Трудовые мигранты, экзамены, русский язык
Центры помощи мигрантам лишили права принимать экзамены по русскому языку
Все вузы расторгли контракты с центрами по приему у мигрантов экзаменов на язык
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Все двенадцать университетов, которые уполномочены проводить экзамены для иностранных граждан, расторгли соглашения со своими коммерческими партнерами, заявили
в Минобрнауки.
В Минобрнауки состоялось совещание по вопросам качества проведения экзаменов по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства. По общему решению прием экзаменов на коммерческих площадках прекращен.
Проверять приезжих будут только университеты и другие государственные и муниципальные организации. Эти меры позволят усилить контроль за качеством проведения экзаменов для иностранных граждан, считают в министерстве.
19 апреля ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности. Ранее прошедшая в институте проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному. За несколько дней до этого Рособрнадзор вынес предостережение пяти вузам о недопустимости нарушения требований к этому экзамену.
Приезжающие в Россию трудовые мигранты должны учить русский язык и следовать местным традициям, в том числе регионов, где они оказываются, указывал в феврале президент Владимир Путин. Он не раз отмечал, что русский язык выступает объединяющей силой и скрепляет единое цивилизационное пространство на территории СНГ. А приезжающие к нам трудовые мигранты должны уважать язык, культуру и историю России, именно это должно стать главным принципом обновленной миграционной политики.
Путин заявил о невозможности покрыть дефицит кадров мигрантами