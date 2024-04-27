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"РуссНефть" завершила модернизацию блока для транспортировки нефти

"РуссНефть" завершила модернизацию блока для транспортировки нефти - 27.04.2024, ПРАЙМ

"РуссНефть" завершила модернизацию блока для транспортировки нефти

"Русснефть" завершила модернизацию инфраструктуры Нижневартовского блока для транспортировки нефти с Варьеганской группы месторождений в магистральную систему... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T17:24+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. "Русснефть" завершила модернизацию инфраструктуры Нижневартовского блока для транспортировки нефти с Варьеганской группы месторождений в магистральную систему "Транснефти" в обход пункта "Самотлор" "Роснефти", следует из сообщения компании."ПАО НК "Русснефть" завершило модернизацию инфраструктуры, обслуживающей производственные объекты Нижневартовского блока компании. Первая партия товарной нефти успешно отправлена в систему "Транснефти" через новый узел учета по обновленному внутрипромысловому нефтепроводу. Цель программы по диверсификации объектов транспортировки углеводородного сырья и обновлению трубопроводной артерии товарной нефти - снижение экологических рисков в Нижневартовском регионе", - говорится в сообщении.В июне 2022 года директор профильного департамента подготовки и сдачи нефти и газа "Русснефти" Виталий Лесив сообщал, что сейчас нефть компании с Варьеганской группы месторождений сдается в магистральную систему через пункт "Самотлор" "Роснефти". Нефтепровод в этом направлении составляет 150 километров, и ему больше 40 лет, поэтому его нужно заменять, что требует огромных инвестиций, пояснял он.Решением оказалось перенаправить нефть через промыслы бывшего предприятия "Аганнефтегазгеология" (АНГГ), недавно вошедшего в структуру Нижневартовского филиала "Русснефти". По словам Лесива, они обладают хорошими системами подготовки и транспортировки нефти. Эти мощности высвобождаются в связи со снижением добычи на участках бывшей АНГГ, давно находящихся в разработке. Для реализации плана требовалось построить около 50 километров трубопроводов.

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