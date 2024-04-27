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В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ
В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ - 27.04.2024, ПРАЙМ
В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ
Американские ВВС подписали с фирмой Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью в 13 миллиардов долларов, согласно которому она разработает новый самолет... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:04+0300
2024-04-27T12:05+0300
вооружения
ввс сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Американские ВВС подписали с фирмой Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью в 13 миллиардов долларов, согласно которому она разработает новый самолет "судного дня". Он должен будет работать в условиях ядерной войны и должен прийти на смену E-4B, который также может выступать мобильным ядерным пунктом управления и контроля. Об этом сообщило издание Breaking Defense. Отмечается, что контракт заключен на срок до июля 2036 года. Программа, в ходе которой планируется укрепить защиту коммерческих воздушных судов от электронных и ядерных атак, заменит устаревший парк ВВС США из четырех самолетов E-4B.
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ввс сша, ядерное оружие, пентагон
Вооружения, ВВС США, ядерное оружие, Пентагон
12:04 27.04.2024 (обновлено: 12:05 27.04.2024)
 
В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ

Breaking Defense: ВВС США заключили контракт на создание самолета "судного дня"

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Американские ВВС подписали с фирмой Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью в 13 миллиардов долларов, согласно которому она разработает новый самолет "судного дня". Он должен будет работать в условиях ядерной войны и должен прийти на смену E-4B, который также может выступать мобильным ядерным пунктом управления и контроля. Об этом сообщило издание Breaking Defense.
Отмечается, что контракт заключен на срок до июля 2036 года. Программа, в ходе которой планируется укрепить защиту коммерческих воздушных судов от электронных и ядерных атак, заменит устаревший парк ВВС США из четырех самолетов E-4B.
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