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В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ
В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ - 27.04.2024, ПРАЙМ
В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ
Американские ВВС подписали с фирмой Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью в 13 миллиардов долларов, согласно которому она разработает новый самолет... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:04+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Американские ВВС подписали с фирмой Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью в 13 миллиардов долларов, согласно которому она разработает новый самолет "судного дня". Он должен будет работать в условиях ядерной войны и должен прийти на смену E-4B, который также может выступать мобильным ядерным пунктом управления и контроля. Об этом сообщило издание Breaking Defense. Отмечается, что контракт заключен на срок до июля 2036 года. Программа, в ходе которой планируется укрепить защиту коммерческих воздушных судов от электронных и ядерных атак, заменит устаревший парк ВВС США из четырех самолетов E-4B.
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ввс сша, ядерное оружие, пентагон
Вооружения, ВВС США, ядерное оружие, Пентагон
В США создадут новый самолет "судного дня", сообщили СМИ
Breaking Defense: ВВС США заключили контракт на создание самолета "судного дня"
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Американские ВВС подписали с фирмой Sierra Nevada Corporation контракт стоимостью в 13 миллиардов долларов, согласно которому она разработает новый самолет "судного дня". Он должен будет работать в условиях ядерной войны и должен прийти на смену E-4B, который также может выступать мобильным ядерным пунктом управления и контроля. Об этом сообщило издание Breaking Defense.
Отмечается, что контракт заключен на срок до июля 2036 года. Программа, в ходе которой планируется укрепить защиту коммерческих воздушных судов от электронных и ядерных атак, заменит устаревший парк ВВС США из четырех самолетов E-4B.
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