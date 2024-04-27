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Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России" - 27.04.2024, ПРАЙМ
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы "активности дальней авиации России", говорится в сообщении оперативного командования польской... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:39+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы "активности дальней авиации России", говорится в сообщении оперативного командования польской армии в социальной сети X."Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — следует из заявления.В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.Так, 26 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях были слышны взрывы.Ранее Польша подняла свою боевую авиацию в небо 11 апреля, однако позднее вернула ее на места базирования.
https://1prime.ru/20240411/avitsatsiya-polshi-847286914.html
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россия, польша, новости
Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"
Польша подняла истребители из-за активности дальней авиации России
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ.
Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы "активности дальней авиации России", говорится в сообщении оперативного командования польской армии в социальной сети X
.
"Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — следует из заявления.
В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Так, 26 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях были слышны взрывы.
Ранее Польша подняла свою боевую авиацию в небо 11 апреля, однако позднее вернула ее на места базирования.
В Польше в очередной раз подняли авиацию из-за "действий России"