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Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России" - 27.04.2024, ПРАЙМ

Польша подняла в воздух самолеты из-за "активности дальней авиации России"

Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы "активности дальней авиации России", говорится в сообщении оперативного командования польской... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T10:39+0300

2024-04-27T10:39+0300

2024-04-27T11:15+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Польша подняла в воздух дежурные военные самолеты из-за якобы "активности дальней авиации России", говорится в сообщении оперативного командования польской армии в социальной сети X."Обращаем ваше внимание, что в воздушном пространстве Польши начали курсировать дежурные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", — следует из заявления.В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.Так, 26 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях были слышны взрывы.Ранее Польша подняла свою боевую авиацию в небо 11 апреля, однако позднее вернула ее на места базирования.

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