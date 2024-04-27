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В Кремле назвали неуместными рассуждения о санкциях ЕС против СПГ России - 27.04.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали неуместными рассуждения о санкциях ЕС против СПГ России
В Кремле назвали неуместными рассуждения о санкциях ЕС против СПГ России - 27.04.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали неуместными рассуждения о санкциях ЕС против СПГ России
Эвентуальные рассуждения о вероятных санкциях ЕС в отношении СПГ-проектов России вряд ли уместны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T12:46+0300
2024-04-27T12:46+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эвентуальные рассуждения о вероятных санкциях ЕС в отношении СПГ-проектов России вряд ли уместны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.По словам Пескова, нужно дождаться, когда ЕС обнародует конкретные ограничения."Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", — заметил он.Песков также добавил, что Москва будет искать способы преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, поскольку попытки вытеснить Россию с энергетических рынков продолжаются.Согласно информации агентства Bloomberg, Европейский союз может применить санкции против российских проектов по экспорту сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций против России. Также возможно введение запрета на реэкспорт российского газа через европейские порты в третьи страны.Песков подчеркнул, что это будет означать повышение стоимости газа для промышленных секторов Европы. Однако Россия будет искать способы обхода этих ограничений и действий, так как они являются незаконными.
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россия, ес, дмитрий песков, новости
РОССИЯ, ЕС, Дмитрий Песков, Новости
12:46 27.04.2024
 
В Кремле назвали неуместными рассуждения о санкциях ЕС против СПГ России

Песков: эвентуальные рассуждения о возможных санкциях ЕС против СПГ РФ неуместны

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Эвентуальные рассуждения о вероятных санкциях ЕС в отношении СПГ-проектов России вряд ли уместны, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, нужно дождаться, когда ЕС обнародует конкретные ограничения.
"Какие-то, знаете, такие эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Надо посмотреть какие будут в итоге выработаны формулировки и какие именно очередные рестрикции, которые мы никак не можем воспринимать как законные, попытаются ввести. Здесь нужно чуть-чуть набраться терпения", — заметил он.
Песков также добавил, что Москва будет искать способы преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции, поскольку попытки вытеснить Россию с энергетических рынков продолжаются.
Согласно информации агентства Bloomberg, Европейский союз может применить санкции против российских проектов по экспорту сжиженного природного газа в рамках нового пакета санкций против России. Также возможно введение запрета на реэкспорт российского газа через европейские порты в третьи страны.
Песков подчеркнул, что это будет означать повышение стоимости газа для промышленных секторов Европы. Однако Россия будет искать способы обхода этих ограничений и действий, так как они являются незаконными.
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