https://1prime.ru/20240427/sertifikat-847777629.html

В России создадут систему сертификации для специалистов финансовой сферы

В России создадут систему сертификации для специалистов финансовой сферы - 27.04.2024, ПРАЙМ

В России создадут систему сертификации для специалистов финансовой сферы

Национальная система сертификации для ведущих специалистов финансовой сферы, аналогичная CFA (Chartered Financial Analyst), будет создана в России,... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T16:29+0300

2024-04-27T16:29+0300

2024-04-27T16:29+0300

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/77715/13/777151392_0:20:1501:864_1920x0_80_0_0_4712dc3ee2a223d3c3c72584cdcde7d4.jpg

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Национальная система сертификации для ведущих специалистов финансовой сферы, аналогичная CFA (Chartered Financial Analyst), будет создана в России, образовательная программа и сертификат, полученный после экзамена, будут востребованы у широкого круга соискателей, в частности у аналитиков, трейдеров и казначеев, рассказали РИА Новости президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий и председатель Ассоциации финансовых аналитиков (АФА) Павел Пикулев. "Национальная система сертификации обеспечит возможность получения знаний, которыми должны обладать ведущие специалисты финансовой сферы, способные решать смежные профессиональные задачи, быть многовекторными в функциональных обязанностях на рынке труда. Любой специалист, которому такие знания необходимы, может пройти обучение и сдать экзамен", - сказал Заблоцкий. "Традиционно на финансовом рынке такая сертификация была востребована широким спектром сотрудников, например аналитиками, трейдерами, рисковиками, казначеями. В смежных с финансовым рынком областях также актуальна эта сертификация", - пояснил он и добавил, что сертификация не станет обязательным требованием, например, для трейдеров при устройстве на работу. Ее цель - сделать так, чтобы получение данного сертификата стало дополнительным аргументом для работодателя при приеме специалистов на работу, а также элементом престижа для работников. Пикулев говорит о том, что обе ассоциации видят большой запрос на некий квалификационный бенчмарк у работодателей и регуляторов. Для создания сертификации, по уровню качества сопоставимой с CFA, важно "с правильной стороны подойти к снаряду". Главное - создать программу, соответствующую запросу рынка, гибко и быстро меняющуюся вслед за этим запросом, добавил он. "Поэтому нашу задачу мы видим не в создании образовательной программы и экзамена, фиксированных во времени, а в строительстве "машины", которая создаст всем участникам стимулы поддерживать и развивать экзамен в соответствии с запросами рынка", - сказал глава АФА. "По сути, перед нами стоит амбициозная задача сделать отечественную сертификацию, основанную на лучшем мировом опыте, учитывающую российские особенности рынка. Причем мы ставим себе цель не только сделать признаваемый сообществом экзамен, но и стимулировать развитие образовательного процесса. Мы хотим, чтобы наши соискатели получали актуальные, интересные, востребованные на рынке труда знания", - также отметил Заблоцкий. КАК БУДЕТ УСТРОЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ "Совет НФА и АФА будет выбирать оператора для проведения экзамена. Требования к экзамену, контроль за его проведением, а также актуализация программы останутся за советом. Требования будет разрабатывать совет, образовательную программу могут разрабатывать учебные заведения и обучающие центры, имеющие соответствующий опыт, на основании принятого советом экзаменационного блока. Также, мы полагаем, соискатели смогут готовиться самостоятельно", - рассказал Заблоцкий. "Совместный совет создан в НФА. НФА отвечает за организационный процесс и работу самого совета на основании положения о совете. Также НФА будет являться держателем базы экзаменационных вопросов и взаимодействовать с учебными заведениями и оператором. Мы создали специальный Telegram-канал, посвященный этому проекту. Вся свежая информация по подготовке к старту сертификации, в том числе о наборе желающих поучаствовать в пилоте, будет размещаться там", - добавил он. Заблоцкий также сообщил, что выдавать сертификаты будет НФА. Это сделано для обеспечения независимости оценки знаний соискателей, поддержания непрерывности процессов, а также сопоставимости результатов экзаменов. "Организация, которая будет проводить экзамен (администратор), будет выбрана на конкурсной основе предварительно среди организаций с образовательной лицензией и опытом подготовки кандидатов к задаче CFA. Точнее требование к администратору в ближайшее время будут сформулированы советом", - добавил Пикулев.

https://1prime.ru/20240427/vklad-847774854.html

https://1prime.ru/20240425/minfin-847696341.html

https://1prime.ru/20240426/banki-847744626.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы