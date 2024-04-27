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Россиянам рассказали, в каком регионе самый дешевый шашлык

Россиянам рассказали, в каком регионе самый дешевый шашлык - 27.04.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, в каком регионе самый дешевый шашлык

Меньше всего за шашлык из мяса птицы в России придется заплатить в Адыгее, там же дешевле всего и баранина, а из свинины выгоднее всего он будет в Курской... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T12:08+0300

2024-04-27T12:08+0300

2024-04-27T12:08+0300

экономика

шашлык

цены на мясо

продукты

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Меньше всего за шашлык из мяса птицы в России придется заплатить в Адыгее, там же дешевле всего и баранина, а из свинины выгоднее всего он будет в Курской области, рассказали РИА Новости в Центре стратегических разработок (ЦСР). Уточняется, что в рамках исследования рассчитывалась стоимость девяти видов шашлыка для компании из восьми человек. "Среди российских регионов дешевле всего обойдется свинина в Курской области (1336 рублей), в Республике Адыгея (1346 рублей) и Ивановской области (1359 рублей)… Из птицы самый дешевый шашлык оказался в Республике Адыгея (863 рубля), Тамбовской области (912 рублей) и Республике Мордовия (941 рубль). Баранина будет стоить дешевле в Республике Адыгея (2293 рубля), Новосибирской области (2337 рублей) и в Омской области (2381 рубль), а говядина в Республике Калмыкия (1813 рублей), Республике Тыва (2119 рублей) и Белгородской области (2160 рублей)", - подсчитали в ЦСР. При этом шашлык из белой рыбы дешевле всего выйдет в Камчатском крае (629 рублей), Республике Бурятия (661 рубль) и в Магаданской области (646 рублей), а из красной рыбы - в Чукотском автономном округе (706 рублей), Камчатском крае (1896 рублей) и в Республике Алтай (1924 рубля). Вегетарианский шашлык из грибов дешевле всего будет стоить в Белгородской области (794 рубля), Тамбовской области (882 рубля) и Севастополе (884 рубля). Из помидоров в лидерах по выгоде Республика Дагестан (665 рублей), Чеченская Республика (685 рублей), Астраханская область (688 рублей). Отмечается, что если брать цены в среднем по стране, то самыми бюджетными видами шашлыка в России оказались овощной из помидоров (867 рублей), из белой рыбы (1062 рубля), из грибов (1123 рубля) и из курицы (1129 рублей). Золотая середина среди шашлыков и самый популярный у большинства россиян шашлык из свинины обойдется в среднем в 1582 рубля. Далее по возрастанию идут сосиски или сардельки, говядина и баранина. Самый дорогой шашлык из красной рыбы - 3905 рублей.

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шашлык, цены на мясо, продукты