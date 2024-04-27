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"Насмехается". СМИ расшифровали сигнал Путина Западу - 27.04.2024, ПРАЙМ
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"Насмехается". СМИ расшифровали сигнал Путина Западу
"Насмехается". СМИ расшифровали сигнал Путина Западу - 27.04.2024, ПРАЙМ
"Насмехается". СМИ расшифровали сигнал Путина Западу
Российские власти насмехаются над Западом, показывая в Москве захваченную и подбитую на Украине натовскую военную технику, сообщает британское издание Daily... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T11:18+0300
2024-04-27T11:18+0300
вооружения
сво
нато
военная техника
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские власти насмехаются над Западом, показывая в Москве захваченную и подбитую на Украине натовскую военную технику, сообщает британское издание Daily Express.Отмечается, что выставку трофейной техники НАТО следует рассматривать как насмешку президента России Владимира Путина над Западом."И это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву", — сказано в материале.Журналисты выяснили, что на выставке будут экспонировать различные образцы военной техники западных стран в идеальном состоянии. Там разместят Bradley из США, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие образцы.Ранее Минобороны РФ сообщило, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе СВО, будет открыта на Поклонной горе в Москве с 1 мая и на один месяц.
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сво, нато, военная техника
Вооружения, СВО, НАТО, военная техника
11:18 27.04.2024
 
"Насмехается". СМИ расшифровали сигнал Путина Западу

DE: Россия насмехается над Западом, устраивая выставку трофейной техники НАТО

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве
БМП М2 Bradley, захваченная российскими военнослужащими в ходе спецоперации, на Поклонной горе в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Российские власти насмехаются над Западом, показывая в Москве захваченную и подбитую на Украине натовскую военную технику, сообщает британское издание Daily Express.
Отмечается, что выставку трофейной техники НАТО следует рассматривать как насмешку президента России Владимира Путина над Западом.
"И это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву", — сказано в материале.
Журналисты выяснили, что на выставке будут экспонировать различные образцы военной техники западных стран в идеальном состоянии. Там разместят Bradley из США, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие образцы.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе СВО, будет открыта на Поклонной горе в Москве с 1 мая и на один месяц.
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