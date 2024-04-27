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Совокупный портфель пенсионных средств в России вырос на 7,2 процента

Совокупный портфель пенсионных средств в России вырос на 7,2 процента - 27.04.2024, ПРАЙМ

Совокупный портфель пенсионных средств в России вырос на 7,2 процента

Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР, до 2023 года - Пенсионный фонд России) в... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T16:39+0300

2024-04-27T16:39+0300

2024-04-27T16:39+0300

экономика

пенсионные накопления

пенсии

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР, до 2023 года - Пенсионный фонд России) в прошлом году увеличился на 7,2% и превысил 7,5 триллиона рублей, говорится в подготовленном ЦБ РФ обзоре ключевых показателей НПФ. "Росту портфелей способствовали положительная доходность от инвестирования и приток средств в систему негосударственного пенсионного обеспечения, в том числе от частных клиентов. Пенсионные накопления НПФ росли медленнее (6,8%), чем пенсионные резервы (9,2%). Однако они по-прежнему являются крупнейшим сегментом портфеля пенсионных средств НПФ (3,3 триллиона рублей). Портфели пенсионных накоплений СФР выросли на 6,2%, до 2,4 триллиона рублей", - говорится в обзоре. Количество лиц, формирующих накопления в НПФ, при этом снижалось и к концу года составило 36,3 миллиона человек (минус 308,6 тысячи). И основной фактор снижения числа граждан, формирующих накопления в НПФ, это увеличение количества клиентов, исключенных из числа застрахованных лиц по причине смерти, указал регулятор. "Численность застрахованных в НПФ продолжит уменьшаться с каждым кварталом в связи со старением клиентской базы НПФ по ОПС (обязательному пенсионному страхованию - ред.). Кроме того, влияние на динамику числа клиентов НПФ по ОПС в 2023 году оказала переходная кампания предыдущего года. Третий год подряд большинство граждан, решивших поменять фонд, возвращались из НПФ в СФР", - отмечают в ЦБ. Число участников добровольной пенсионной системы уменьшилось на 186,8 тысячи человек, до 6,1 миллиона, что связано преимущественно с уточнением подходов к заполнению отчетности. В соответствии со старым порядком её заполнения число участников негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) за год выросло. При этом количество действующих договоров НПО с физическими лицами за год увеличилось на 64,7 тысячи. Более 90% прироста числа договоров с физическими лицами пришлось на три фонда. Привлечению частных инвесторов могли способствовать различные акции, в том числе кросс-продажи банков-партнеров, когда при приобретении НПО повышается ставка по депозиту, также отмечают в ЦБ.

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пенсионные накопления, пенсии