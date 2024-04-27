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ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы - 27.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240427/stroymaterialy-847755774.html
ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы
ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы - 27.04.2024, ПРАЙМ
ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов,... | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T07:29+0300
2024-04-27T07:30+0300
экономика
россия
фас рф
стройматериалы
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов, направив им соответствующие письма, сообщает ведомство. "В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы. … Служба направила производителям соответствующие письма", - говорится в сообщении. Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Служба, в свою очередь, ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы, и получение ФАС информации о росте цен на них будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства. При этом отмечается, что, по имеющимся в службе, Минпромторге и Минстрое России данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют.
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россия, фас рф, стройматериалы
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, стройматериалы
07:29 27.04.2024 (обновлено: 07:30 27.04.2024)
 
ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы

ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк*Деревообрабатывающее предприятие. Архивное фото
*Деревообрабатывающее предприятие. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов, направив им соответствующие письма, сообщает ведомство.
"В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы. … Служба направила производителям соответствующие письма", - говорится в сообщении.
Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов.
Служба, в свою очередь, ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы, и получение ФАС информации о росте цен на них будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
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При этом отмечается, что, по имеющимся в службе, Минпромторге и Минстрое России данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют.
 
ЭкономикаРОССИЯФАС РФстройматериалы
 
 
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