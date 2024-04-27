https://1prime.ru/20240427/stroymaterialy-847755774.html

ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы

ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы - 27.04.2024, ПРАЙМ

ФАС предостерегла от необоснованного повышения цен на стройматериалы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов,... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T07:29+0300

2024-04-27T07:29+0300

2024-04-27T07:30+0300

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предостерегла производителей стройматериалов от необоснованного повышения цен на фоне паводков в ряде регионов, направив им соответствующие письма, сообщает ведомство. "В связи с паводковой обстановкой в Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и Алтайском крае ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на стройматериалы. … Служба направила производителям соответствующие письма", - говорится в сообщении. Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров, агентов. Служба, в свою очередь, ведет регулярный мониторинг цен на строительные материалы, и получение ФАС информации о росте цен на них будет являться поводом для оценки действий организации на предмет нарушения антимонопольного законодательства. При этом отмечается, что, по имеющимся в службе, Минпромторге и Минстрое России данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют.

https://1prime.ru/20240420/stroitelstvo-847541336.html

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россия, фас рф, стройматериалы