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"Газпром экспорт" просит суд запретить словацкой компании спор за рубежом

"Газпром экспорт" просит суд запретить словацкой компании спор за рубежом - 27.04.2024, ПРАЙМ

"Газпром экспорт" просит суд запретить словацкой компании спор за рубежом

"Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить компании ZSE Energia a.s. из Словакии продолжать разбирательство с... | 27.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-27T23:25+0300

2024-04-27T23:25+0300

2024-04-27T23:25+0300

суд

газпром экспорт

словакия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – ПРАЙМ. "Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить компании ZSE Energia a.s. из Словакии продолжать разбирательство с ним в международном арбитражном суде, следует из материалов дела. "(Иск заявлен) о запрете компании... ZSE Energia...продолжать арбитражное разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате с местом рассмотрения в г. Женева, Швейцария по делу № 27597/GL между компанией... ZSE Energia... и обществом с ограниченной ответственностью "Газпром экспорт", – говорится в определении арбитражного суда Петербурга о назначении дела к судебному разбирательству. Также исковые требования включают присуждение в пользу "Газпром экспорта" "денежной суммы", если ZSE Energia a.s. не исполнит решение российского суда. Объем возможного взыскания пока не уточняется. Как сообщалось ранее, слушания по делу назначены на 17 мая. Накануне сообщалось, что арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал три иска "Газпром экспорта" к иностранным компаниям, в числе которых OMV Gas Marketing & Trading GmbH ("дочка" австрийской OMV), чешская CEZ и словацкая ZSE Energia. Ранее арбитражный суд Петербурга удовлетворил несколько исков компании "Газпром экспорт" к бывшим иностранным партнёрам, которые касались введения судебного запрета на продолжение споров за рубежом. Так, в частности, в марте арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску "Газпром экспорта" запретил Gasunie Transport Services (оператору газотранспортной системы Нидерландов, дочерней для головной Gasunie) инициировать и продолжать спор в окружном суде Северных Нидерландов. Также в марте арбитражный суд Петербурга удовлетворил иск компании "Газпром экспорт" к компании Uniper Global Commodities SE и к компании METHA-Methanhandel GmbH о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже в Стокгольме.

https://1prime.ru/20240425/gaz-847713119.html

словакия

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суд, газпром экспорт, словакия