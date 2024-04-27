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Иран освободит экипаж задержанного судна MCS Aries
Иран освободит экипаж задержанного судна MCS Aries - 27.04.2024, ПРАЙМ
Иран освободит экипаж задержанного судна MCS Aries
Задержанный иранскими военными в Ормузском проливе экипаж судна MCS Aries будет освобожден, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. | 27.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-27T10:01+0300
2024-04-27T10:01+0300
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Задержанный иранскими военными в Ормузском проливе экипаж судна MCS Aries будет освобожден, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан."Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа - ред.) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа - ред.) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна - ред.) будут освобождены и экстрадированы", — цитирует министра официальный Telegram-канал МИД Ирана.Конкретные сроки освобождения членов экипажа не указаны. Посольство России в Тегеране сообщило, что гражданин России Т.С. Колчанов, также являющийся членом экипажа, получил разрешение капитана покинуть судно, предположительно во время смены экипажа.Дипломаты посольства России посетили Колчанова и подтвердили, что его состояние удовлетворительное. В середине апреля иранские СМИ сообщили о захвате грузового судна под португальским флагом в Ормузском проливе.По сообщению информационного агентства IRNA, судно было захвачено иранским спецназом из-за нарушения морского права.
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иран, ормузский пролив, новости
ИРАН, Ормузский пролив, Новости
Иран освободит экипаж задержанного судна MCS Aries
МИД Ирана: экипаж задержанного страной судна MCS Aries будет освобожден
МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Задержанный иранскими военными в Ормузском проливе экипаж судна MCS Aries будет освобожден, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
"Мы серьезно рассматриваем гуманитарный вопрос, связанный с освобождением команды судна, и объявили послам их (членов экипажа - ред.) стран в Тегеране о том, что (у членов экипажа - ред.) есть доступ к консульским услугам, они (команда судна - ред.) будут освобождены и экстрадированы", — цитирует министра официальный Telegram-канал МИД Ирана.
Конкретные сроки освобождения членов экипажа не указаны. Посольство России в Тегеране сообщило, что гражданин России Т.С. Колчанов, также являющийся членом экипажа, получил разрешение капитана покинуть судно, предположительно во время смены экипажа.
Дипломаты посольства России посетили Колчанова и подтвердили, что его состояние удовлетворительное. В середине апреля иранские СМИ сообщили о захвате грузового судна под португальским флагом в Ормузском проливе.
По сообщению информационного агентства IRNA, судно было захвачено иранским спецназом из-за нарушения морского права.
В ряде провинций Ирана сработали средства ПВО